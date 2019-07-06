Известный ярославский художник показал новый настенный рисунок

Художник Саулюс Гуделевичюс опубликовал фотографию своей новой работы. На стене одного из домов недалеко от Ярославля он нарисовал героев популярного анимационного фильма «Кунг-фу Панда». Персонажи получились довольно большими – вся композиция около 4-х метров в высоту.

– Саулюс, ты, как всегда, мега крут!!! Оригиналы и то не сравнятся, – пишет комментарий к фотографии еще только рабочего процесса Мария Павлова.

Саулюс Гуделевичюс родился в Литве, а в конце 2014 года переехал в Ярославль. Это далеко не первая работа автора в городе. Многие обсуждали его 3D-рисунки на асфальте.

Фото: страница Саулюса Гуделевичюса во «ВКонтакте»