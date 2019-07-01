В Ярославле на площади Волкова могут появиться трамвайные пути

Трамвайные рельсы, возможно, появятся на площади Волкова в Ярославле. О такой концепции сегодня на совещании в мэрии рассказал директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев.

Фото: Татьяна Кучарина

Пути будут проложены от «кольца» на пересечении улиц Свердлова и Победы. Рельсы пройдут по Пушкина до площади Волкова. Здесь трамвай будет поворачивать на Первомайскую, огибать Красную площадь и далее ехать по Ушинского вновь на улицу Пушкина.

В рамках идеи планируется, что на эти рельсы встанут современные низкопольные вагоны.

Это восстановление исторического маршрута – он был еще в прошлом веке. Однако в новом столетии городские трамвайные пути в основном только сокращались. Вот, какую оценку трамваям дает журналист и урбанист Илья Варламов:

– Он способен перевозить больше пассажиров, чем автобус или троллейбус. Он идеален для исторического центра города, он идеален для отдаленных изолированных районов. Кроме того, трамвай единственный вид общественного транспорта, который можно совмещать с пешеходными улицами. В середине прошлого века по всему миру трамвай начал исчезать. Тогда трамвай мешал автомобилям. Казалось, что если убрать пути и расширить дороги, то пробок станет меньше. Спустя еще 50 лет многие города осознали ошибки, и трамвай начал возвращаться на улицы европейских городов. Мы сейчас переживаем те же проблемы, что и Европа в середине прошлого века. Трамвай принято считать устаревшим транспортом, который только занимает место на городских улицах. Это величайшее заблуждение, – пишет Варламов в своем блоге.

Мэр Ярославля Владимир Волков поручил сперва обсудить эту концепцию с общественностью, а также ГИБДД.

Напомним, «Собака.ru» рассказывала и о других планах, повлияющих на транспортную обстановку в городе – создание выделенных полос для автобусов и троллейбусов на оживленных проспектах города. Кроме того, скоро оплатить проезд в транспорте можно будет банковской картой.