Ярославский ресторатор и краевед иронично возмутился, что в городе негде сходить в туалет

«Ну как же так, отказывать человеку в естественной потребности?». Таким вопросом задался ярославский предприниматель и краевед Ян Левин, один из основателей таких заведений, как «Пинта» и «Хмель и Гриль». Ироничный пост, собравший уже больше сотни комментариев, он опубликовал в Facebook.

– Сейчас был по делам на Привокзальной площади родного губернского города Ярославля. Терпел по малой нужде давно, а тут на улице так приперло, что от переизбытка чувств чуть в привокзальный фонтан не... упал, – начинает Ян Левин.

Далее рассказывает, что, очевидно, туалет есть на вокзале, но пройти туда не просто – «рамки и путанные ходы». Внимание Левин обратил на Дом культуры железнодорожников.

– Рядом с ним доска почетных железнодорожников (кто там изображен я с трудом помню, в глазах уже потемнело), за ней пристроиться было бы идеально! Но я же культурный человек, европеоид, на почетных железнодорожников – это как-то не по-христиански, не по-славянски, – продолжает он.

Автор упоминает, что когда-то водил в учреждение на танцы свою дочь: «помню, где там туалет». Предприниматель решил зайти в здание. Сразу завязался, по его мнению, показательный диалог с женщиной-вахтером, которой на вид лет 45-50.

– Молодой человек, вам куда? – Добрый день, извините, ненадолго пройду в уборную, она где, кажется, в том крыле? Надо было видеть лицо женщины. Глаза ее округлились, она смотрела на меня так, как будто я вошёл в ДК с отрезанной человеческой головой в руках. Я понял: я замахнулся на самое святое. – В УБОООРНУЮ?!?!?! В УБОРНУЮ – НА ВОКЗАЛЕ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК! – Я знаю, что на вокзале есть туалет, но до него далеко, а тут рядом. Я знаю, я к вам с дочкой на танцы ходил. – Вы понимаете, что у нас здесь детское учреждение?!? – Конечно понимаю, повторюсь, я к вам с дочкой ходил заниматься. Каким образом пострадает детское учреждение, если я пройду на минуту в уборную? – Ладно, проходите, только быстро, пока ОНА не видит. Через минуту я вышел, поблагодарив женщину, счастливый, полный сил, с прояснившимся светлым взглядом.

Ян Левин заключает, что российский менталитет не позволяет представить, что человек может зайти в какую-либо общественную организацию для посещения уборной. Приводит в пример разные страны – там туалеты открыты для всех. Отметим, Левин действительно часто путешествует.

– У нас же лютый совок и форменное жлобство. Что, лучше было бы, если бы я нас**л на почетных железнодорожников? – пишет автор.

Поднятая тема нашла отклик у читателей. Люди делятся своими подобными воспоминаниями.