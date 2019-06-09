Электронные проездные появятся в костромских автобусах

Никакую мелочь заранее готовить не придется – наличные вообще не понадобятся. С 1 июля в Костромской области поездку в автобусе можно будет оплатить электронным проездным.

Правда, все нововведения коснутся областных маршрутов. В самой Костроме никаких новшеств пока не ожидается. На первом этапе безналичная оплата проезда запланирована на автобусных маршрутах по Костромскому, Красносельскому, Судиславскому, Сусанинскому и Нерехтскому районам.

Напомним, «Собака.ru» рассказывала, что гораздо лучше дела обстоят в городе Иванове – там оплатить проезд в троллейбусе можно с помощью смартфона.