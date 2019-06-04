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В Ярославле разрешили купаться только в одном месте

Лучше не окунаться. В Ярославле запретили купаться на Центральном и Дзержинском пляжах. К такому выводу пришли специалисты регионального Роспотребнадзора. 

Около этих берегов в Которосли слишком много бактерий, а в Волге – паразитов. Таковы результаты лабораторных исследований. В итоге официально искупаться можно лишь около Октябрьского моста – на Тверицком пляже. На остальных – только загорать.

Отметим, погода пляжному отдыху будет благоволить. Согласно сервису «Яндекс. Погода», до конца этой недели дневная температура будет около 30°C. Похолодание ожидается лишь к середине месяца. 

Фото: Мэрия Ярославля

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Автор: ysobolev
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