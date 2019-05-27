Пляжи Иванова готовы к лету: когда можно купаться

К выводу о готовности пляжей Иванова к лету пришли спасатели и городские власти, которые обследовали дно рек и берега, где также оценили наличие табличек с информацией о мерах безопасности и ограждений самой акватории для купания.

Официально можно купаться в трех местах: парке Харинка, парке им. Степанова и парке им. Революции 1905 года. Здесь обустроены спасательные посты, а еще есть возможность арендовать лодки и катамараны.

Обычно купальный сезон начинается 1 июня и заканчивается в последних числах августа. Однако спасатели будут следить за безопасностью до 15 сентября.

Что касается погоды, то вряд ли стоит рассчитывать на жару в ближайшие две недели. Сервис Gismeteo прогнозирует, что столбик термометра лишь изредка поднимется выше 25°C до 9 июня, а в некоторые дни будет опускаться и ниже отметки в 20 градусов. А вот с середины первого летнего месяца будет существенно теплее – около 30°C.

Напомним, «Собака.ru» недавно рассказывала о подготовке пляжей к летнему сезону в Костроме. На эти цели из городского бюджета там выделили чуть больше 5 миллионов рублей.

Фото: Администрация города Иванова