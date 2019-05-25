Фото: тысячи ярославцев увидели салют в честь Дня города

В Ярославле завершилось празднование Дня города. На улицах и площадях развернулись многочисленные интерактивные площадки, проходили концерты и фестивали. Финалом традиционно стал салют. Залпы продолжались на протяжении 8 минут.

Церемония открытия праздник состоялась на стадионе «Спартаковец» днем. Однако еще с утра на Советской площади прошел городской пленэр и массовый турнир по шахматам. На Стрелке в 10:00 стартовал фестиваль еды. После полудня здесь развернулся фестиваль живой музыки. Соревнования по экстремальным видам спорта прошли в Парке тысячелетия. Спортивной программе 25 мая было уделено большое внимание.

День города прошел под общим хэштегом #ярославльтеатральный. Многие мероприятия были связаны с театром – именно ему посвящен 2019 год.

Ярославлю исполнилось 1009 лет. Город был основан в 1010 году Ярославом Мудрым. Стоит отметить, что единого мнения у историков по поводу точной даты основания до сих пор нет.