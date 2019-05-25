В Иванове показали спортивные и ретро-машины

Жители Иванова пришли сегодня к кинотеатру «Современник», чтобы посмотреть на выставку автомобилей. Она стала частью программы празднований Дня города.

С утра в ряд выстроились современные спортивные автомобили, владельцы которых участвуют в гонках. После 12:00 их сменили ретро-машины – ухоженные модели прошлых десятилетий.

Старый «Москвич», представленный на выставке, стал настоящим арт-объектом. Дети оставили на нем многочисленные рисунки.

Иваново отмечает 148-летие. На центральных улицах проходят фестивали, концерты, турниры и конкурсы. Город получил свой статус в 1871 году после слияния села Иваново и Вознесенского посада. Официальный старт празднованиям был дан сегодня на площади Революции. К жителям обратился мэр Владимир Шарыпов.

– У нас классный город, по своему уникальный, с уникальными традициями. И наша задача эти традиции приумножать, делать город краше, – приводятся слова мэра на сайте администрации Иванова.

В 22:30 на площади Пушкина состоится фестиваль фейерверков. Пять команд из Нижнего-Новгорода, Северодвинска, Кирова, Иванова покажут в небе красочные представления. Выступления пиротехников будут оценивать жюри и сами горожане. Последние – позвонив по телефону 8 (4932) 42-18-18.

Фото: Администрация Иванова