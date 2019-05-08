Из Ярославля можно будет улететь в Краснодар за 888 рублей

В аэропорту «Туношна» сегодня сообщили запуске нового направления – из Ярославля в Краснодар. Первый рейс запланирован на 13 июня. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Маршрут субсидируется Правительством Ярославской области.

Выполнять рейсы будет авиакомпания «Азимут». Она основана в 2017 году и базируется в аэропорту Ростова-на-Дону «Платов», который был построен к недавнему Чемпионату мира по футболу.

Минимальная стоимость билета – 888 рублей. За эту цену можно взять в салон ручную кладь не тяжелее 5 килограммов. Не подразумевается багаж и возможность возврата билета – это, а также 10-килограмовая ручная кладь, доступны при покупке билета от 2.380 до 8.980 рублей.

Примечательно, что время полета по четвергам от Ярославля до Краснодара – 2 часа 10 минут, а по воскресеньям – на 20 минут дольше.

Флот «Азимута» состоит из 9 самолетов, причем все – Sukhoi Superjet 100. Напомним, авиалайнер российского производства подвергся обильной критике со стороны общественности после трагедии в аэропорту «Шереметьево».

Таким образом, с июня из «Туношны» можно будет добраться до Краснодара, Сочи, Симферополя, Казани и Санкт-Петербурга. Последние два направления доступны и сейчас.