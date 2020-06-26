В Костромской области показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в два раза нижем, чем в целом по России

Своевременно введенные в Костромской области ограничения, в том числе, требование об обязательном использовании средств защиты органов дыхания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, доказали свою эффективность. По информации управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе составил 227,7. Это на 45% ниже среднего в целом по России (413). Темп прироста новых случаев за последнюю неделю составил 2,11%, что ниже чем за предыдущую неделю (2,79%).

Исполнение рекомендаций оперативного штаба создало основу для положительной динамики по целому ряду показателей. Данные позволяют постепенно снимать ограничительные меры в экономике и социальной сфере региона.

Тестирование на COVID-19 поддерживается в области на высоком уровне. Так, ежедневно обследуется порядка 1 400 человек. 24 июня обследовано 1583 человека – это максимально число за весь период диагностики. Всего за весь эпидсезон проведено 53,4 тысяч лабораторных исследований, обследовано 48 тысяч человек. Показатель тестирования составляет 193 на 100 тысяч населения.

По-прежнему наибольшее количество заболевших выявляется в возрасте от 30 до 49 лет – 36% случаев, а также от 50 до 64 лет – 29% случаев. Удельный вес людей пенсионного возраста, заболевших коронавирусной инфекцией, составляет 13%. В среднем по России данный показатель на уровне - 19%.

«Распространение нового вируса преимущественно осуществляется через семейные связи, либо через контакты с близкими родственниками. Удельный вес таких очагов в целом составляет 43%. Сохраняется занос инфекции с неблагополучных территорий. Таких случаев – 20%», - отметил Александр Кокоулин.

Среди детей до 14 лет выявлено 127 случаев, среди подростов от 15 до 17 лет – 31 случай.

На 25 июня 815 пациентов выздоровели. Уровень выздоровления составил 53,5%. Летальность от коронавирусной инфекции составила 1,1%, тогда как по ЦФО – 1,5%.

В ходе совещания губернатор Сергей Ситников обратился к главам районов с требованием – осуществлять наблюдение за деятельностью заведений общественного питания, которые начали работать в регионе с 12 июня. Главная задача – соблюдение организациями строгих требований по обязательной санитарной обработке помещений и открытых поверхностей, соблюдению масочного режима и др.

