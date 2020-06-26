С 1 июля в Костромской области расширяется перечень предприятий сферы услуг, возобновляющих работу

В Костромской области с 1 июля возобновят свою деятельность крытые спортивные объекты, организации дополнительного образования, салоны красоты и ряд других учреждений сферы услуг. Решение об этом принято на заседании областного штаба по предупреждению распространения коронавируcной инфекции.

В порядке поэтапного снятия ограничений с 1 июля в Костромской области свою работу возобновят многие организации сферы услуг. Их работа может быть продолжена при соблюдении жестких требований, установленных Роспотребнадзором.

Вновь смогут обслуживать клиентов салоны красоты, солярии, косметические, массажные и спа-салоны. Откроются фитнес-центры, фитнес-залы, танцевальные студии и бассейны. Посетители также смогут посещать учреждения дополнительного образования и организации в сфере развития творчества, в том числе детей.

Общие для всех нормы – соблюдение масочного режима персоналом и посетителями. Обязательна также дезинфекция контактных поверхностей оборудования, используемого посетителями.

При этом в салонах красоты и аналогичных учреждениях обслуживание должно проводиться по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями и социальной дистанции между ними.

На объектах физической культуры и спорта должен присутствовать входной фильтр и термометрия, соблюдаться социальное дистанцирование. Спортивное оборудование должно быть размещено с интервалом 1,5 метра. Посещение должно быть организовано с учетом ограничения количества посетителей. Одновременно в спортивном зале может находиться не более одного человека на 4 кв.м площади зала, в бассейне – не более одного на 5 кв.м площади зеркала воды.

Входной фильтр и термометрия обязательны и для учреждений образования.

На штабе также принято решение о некоторых послаблениях в отношении уже работающих объектов в других сферах. Так, например, увеличена разрешённая доля одновременно используемого номерного фонда гостиниц и коллективных средств размещения с 50% до 75%. Такой же процент – 75% - установлен в отношении одновременно работающих торговых объектов, расположенных в крупных торговых центрах.

Кроме того, с 1 июля в крупных торговых центрах снято ограничение на работу аппаратов по продаже напитков, снеков и другой аналогичной продукции. Необходимым условием для этого является размещение вендинговых автоматов за пределами торгового центра, на прилегающей территории, и регулярная обработка этих аппаратов дезинфицирующими средствами.

