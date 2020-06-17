Ивановская область перешла к первому этапу снятия ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом

15 июня, в региональном Роспотребнадзоре рассказали о переходе к первому этапу снятия ограничений в Ивановской области в рамках борьбы с коронавирусом.

Так, с 16 июня в регионе согласно указу губернатора снят запрет на работу библиотек. Теперь эти учреждения культуры могут возобновить выдачу книг и иных документов библиотечного фонда для их использования вне здания библиотеки. При этом для посетителей обязательны предварительная запись и предварительный заказ книг либо документов.

Возобновлено обучение практическому вождению транспортных средств, проведение экзаменов по практическому вождению транспортных средств в рамках реализации образовательных программ профессиональной подготовки (переподготовки) водителей в автошколах.

Начиная со вторника, 16 июня, в Ивановской области вновь смогут открыть двери магазины непродовольственных товаров при соблюдении ряда условий: наличие отдельного входа, площадь торгового зала, позволяющая вместить не более 80 человек исходя из норматива 5 кв. метров на одного посетителя.

Ещё одно изменение касается занятий спортом: если ранее были разрешены индивидуальные пробежки в парках культуры и отдыха в утреннее время с 7 до 10 часов, то теперь пробежки в парках можно проводить и вечером – с 18 до 22 часов. Требование об обязательном соблюдении дистанции до других граждан не менее трех метров остается в силе. Отметим, также в Ивановской области разрешены велосипедные прогулки и прогулки родителей с детьми при соблюдении установленной дистанции до других граждан, за исключением территории спортивных, игровых и детских площадок, которые по-прежнему закрыты для посещения. Разрешены индивидуальные тренировки на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря в период с 20 до 8 часов.

Напомним, на территории Ивановской области со 2 апреля введен обязательный для всех граждан режим самоизоляции. До особого распоряжения действует запрет на проведение различных массовых мероприятий, в том числе в парках, на придомовых территориях, на детских площадках во дворах жилых домов. Наряду с масками в общественных местах жители региона должны использовать средства индивидуальной защиты рук – перчатки. При этом в общественном транспорте введена альтернатива по использованию средств индивидуальной защиты: можно использовать либо перчатки, либо кожный антисептик, но маски носить обязательно. Транспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, должны ограничить число перевозимых пассажиров до 35 процентов от максимально разрешенного к перевозке количества и обеспечить максимальное расстояние между пассажирами в салоне.

В Ивановской области запрещена работа торгово-развлекательных центров, приостановлена работа непродовольственных рынков и ярмарок, объектов общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки. В салонах красоты и парикмахерских разрешено только оказание парикмахерских услуг и услуг по маникюру и педикюру. Стоматологии могут оказывать только экстренную помощь. Бани и сауны могут предоставлять только общегигиенические душевые услуги. Действует запрет на работу бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, детских развлекательных центров. Дошкольные учреждения работают в формате дежурных групп.

С 12 мая возобновлена работа промышленных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и требований безопасности, утвержденных отраслевыми регламентами.