Фильм с ярославской актрисой в главной роли награжден на «Кинотавре»

Картина Юсупа Разыкова «Керосин» получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков России. Фильм снимали под Ярославлем, а главную роль в нем исполнила актриса и сотрудница Волковского театра Елена Сусанина.

«Собака.ru» рассказывала об этой теме подробно. Недавно Елена Сусанина отпраздновала юбилей – ей исполнилось 85 лет. В театре она помогает заведовать труппой и выходит на сцену в некоторых спектаклях. Режиссер «Керосина» Юсуп Разыков был вдохновлен актрисой – именно она помогла реализовать творческий замысел.

Добавим, сразу две награды на «Кинотавре» получил фильм «Давай разведемся». Его съемки тоже проходили в Ярославле. Режиссер – создатель многих популярных клипов группировки «Ленинград» Анна Пармас. Первый приз – «За лучший дебют». Второй, «За лучший сценарий», получили Анна Пармас, Мария Шульгина и Елизавета Тихонова.

«Собака.ru» рассказывала, что вскоре фильм «Давай разведемся» будет представлен на кинофестивале «Зеркало» в Ивановской области.