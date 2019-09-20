Выставка роскошных эмалей открывается в Ярославле

Более 40 произведений XVI-XX веков, когда-то украшавших богатые европейские дома, будут представлены на выставке «Искусство эмали – изысканная роскошь» в ярославском Музее зарубежного искусства. Она открывается в эти выходные.

«Интерес к коллекционированию эмалей идет от моего увлечения мифологией. Такие сюжеты часто изображались художниками при росписи: на корабле, бокалах, кабинетах. Со временем собрание пополнялось просто ценными работами. Например, блюдом из горного хрусталя», – рассказывает Ольга Затеева.

Все предметы – из частного собрания коллекционера Ольги Затеевой. Это эмали Франции, Австрии, Италии. Само искусство зародилось несколько тысячелетий назад. Со временем широко распространилось в Европе.

«Эмаль – это дорого. Я готовилась к покупке каждого произведения. Например, за этим австрийским кораблем ездила 8 раз к одной даме в Барселону. Иронично, что люди берут ипотеку на квартиры, а я – иногда кредиты на произведения искусства. Серьезно, так делаю!», – говорит Ольга Затеева.

Украшенные эмалью вещи – дорогие элементы декоративного убранства жилого интерьера. Общая стоимость произведений, попавших в коллекцию, более 200 тысяч евро.

Знакомство Ярославского художественного музея и Ольги Затеевой случилось в прошлом году. Тогда она представила здесь свою коллекцию вееров. Сотрудников впечатлили и привезенные каталоги эмалей – так возникли планы на будущее.

В Музее зарубежного искусства можно увидеть работы ведущих европейских школ и проследить становление искусства эмали на протяжении столетий. Выставка будет работать до января 2020 года.