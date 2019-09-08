В Иванове расскажут, как поживает русская литература

Критик и книжный обозреватель «Медузы» Галина Юзефович выступит в Иванове с лекцией «Как поживает русская литература: тенденции, новинки, новые имена». Она состоится в рамках «Первой фабрики авангарда».

Литературное направление – новое для фестиваля «Первая фабрика авангарда», который посвящен современному искусству. Пройдут встречи с писателями и издателями, откроется книжная ярмарка. Запланирована дискуссия о комиксах, что особенно примечательно после резонансного высказывания Министра культуры России Владимира Мединского .

Темой станет и обсуждение существующего убеждения, что современная литература уступает классической. Полуторачасовая встреча с Галиной Юзефович пройдет 12 сентября в Центре культуры и отдыха города Иванова.

На «Первой фабрике авангарда» будут представлены также изобразительное искусство, хореография и театр. Так, «Собака.ru» рассказывала, что обладатель «Золотой Маски», писатель и драматург Дмитрий Данилов, прочтет свою пьесу «Свидетельские показания», а «Школа драматического искусства» сыграет спектакль «Ганди молчал по субботам».

Фестиваль пройдет с 10 по 15 сентября. С полной программой можно ознакомиться на сайте.