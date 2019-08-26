В Плесе покажут картину Левитана из Третьяковской галереи

В Плесе откроется выставка одного произведения – картины Исаака Левитана «На Волге». Ее доставят в город Ивановской области из Третьяковской галереи.

«На Волге», Исаак Левитан. Государственная Третьяковская галерея

Экспонироваться работа известного пейзажиста XIX века будет в музейно-выставочном комплексе «Присутственные места» на Соборной горе. Под нее выделят целый зал на первом этаже. В нем уже оформили выставочное пространство, установили освещение и более совершенную систему безопасности.

Исаак Левитан. Автопортрет

Картина «На Волге» написана в 1888 году. Именно в это время Левитан впервые оказался в Плесе, путешествуя на корабле. Место ему понравилось. На протяжении трех летних сезонов он создал здесь около 200 картин, которые принесли художнику широкую известность и прославили сам Плес.

Фото: Вадим Аксенов

Вместе с картиной Левитана – уже на втором этаже – зрители увидят более 40 полотен из фондов Плесского музея-заповедника. На всех изображена Волга. Среди авторов: Переплетчиков, Корин, Трубников и другие. Выставка «И. Левитан. На Волге» станет доступна для посещения с 31 августа – вход в этот день будет бесплатным. Продлится же она до конца января следующего года.