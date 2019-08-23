В Ярославле эффектно расписали арку стихами Бродского
Стихи Иосифа Бродского, написанные славянской вязью, появились в одной из арок на улице Свободы в Ярославле. Авторами самой масштабной каллиграфии в городе стали двое художников – Александр Абросимов и Евгений Фахрутдинов.
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Фото: Евгений Фахрутдинов
На стенах – строки из произведения «Не выходи из комнаты». Подготовительная работа началась еще в июле. Непосредственно на роспись ушло около трех дней. Заказчиком арт-объекта стал магазин одежды, вход в который расположен в арке.
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Фото: Евгений Фахрутдинов
– Уже не в первый раз мы украшаем наш город каллиграфией, в этот раз мы решили взять масштабом. В процессе возникало очень много сложностей, но мы справились, – пишет Евгений Фахрутдинов в Instagram.
В аккаунте Евгения Фахрутдинова можно найти и ряд других работ, выполненных в Ярославле. Например, рисунок, созданный совместно с известным уличным художником Никитой Pst.
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Фото: Евгений Фахрутдинов
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