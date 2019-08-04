Ярославна может стать лучшим гидом России

Найти самых увлеченных и талантливых. Такова цель конкурса «Лучший гид России», в котором принимает участие научный сотрудник Ярославского художественного музея Любовь Левина. В коротком видеоролике она рассказывает про скульптора Александра Опекушина, ставшего автором самого известного памятника Пушкину в Москве.

Александр Опекушин родился в Ярославской области в семье крепостного крестьянина. Однако вошел в число видных отечественных скульпторов XIX века. Его самая известная работа – памятник Александру Пушкину, установленный на Пушкинской площади столицы.

Дом-музей, посвященный жизни и творчеству Опекушина, расположен недалеко от Ярославля – в селе Рыбницы. Экскурсия по нему, вошедшая в видеоролик, и может принести Любови Левиной победу

Конкурс «Лучший гид России» проводит Русское географическое общество. В нем несколько номинаций: «музей», «город», «проводник», «до 18 лет». На данный момент конкуренцию ярославне в ее категории составляют около 50 человек.