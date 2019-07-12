В Губернаторском саду Ярославля вновь зазвучит музыка

Классика джаза, босса-нова и баллады. Очередной музыкальный вечер пройдет в Губернаторском саду на Волжской набережной Ярославля. В субботу, 13 июля, с 18:00 перед слушателями начнет выступать трио – Сергей Кузнецов, Вячеслав Смирнов и Марина Никифорова. В их руках – саксофон, гитары, губная гармоника и скрипка. Прозвучит также вокал.

– Погода, судя по прогнозу, будет благоприятствовать музыкальному вечеру под открытым небом. Важная его особенность – свобода. Приходя в парк, гости в любой момент сами решают – слушать им музыку в партере или делать это, гуляя по дорожкам сада. Можно побыть одному, прийти с друзьями или даже всей семьей, – отмечают в Ярославском художественном музее.

Проект «Музыка сада» появился в 2018 году. В этом сезоне уже около 500 человек посетили состоявшиеся два концерта. Главный замысел исполнителей на ближайшую субботу – создать романтическое настроение. Напомним, «Собака.ru» сообщала о предыдущем концерте, где разъясняла, что такое босса-нова.