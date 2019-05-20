Новое арт-пространство открылось в Костроме

Новое место для искусства. В Костроме открылся культурно-выставочный центр Андрея Захарова – заслуженного художника России, члена Российской академии художеств.

Арт-пространство расположено в Центральном районе города – на пересечении улиц Советской и Титова. Здесь будут проводиться не только персональные выставки костромского художника, но и передвижные экспозиции разных авторов, мастер-классы по изобразительному искусству, а также лекции. Еще до официального открытия центр вместе с Андреем Захаровым осмотрел губернатор Костромской области Сергей Ситников.

– Арт-пространство построено по принципу «домашнего уюта», где любители искусства могут за чашкой кофе познакомиться через литературу и художественные фильмы с творчеством любимых художников, – сообщается на сайте Андрея Захарова.

Андрей Захаров родился и начал свое художественное образование в Ярославской области. Затем учился в Петербургском институте им. Ильи Репина. После – стал жить и работать в Костроме. В творчестве предпочитает пейзаж и импрессионизм. Произведения Захарова хранятся в фондах государственных художественных музеев Костромы, Белгорода, Воронежа, Ханты-Мансийска, Волочка, Ростова Великого, Константиновского дворца Санкт-Петербурга, а еще в художественном музее китайской провинции Шаньдун. Участвует в художественных выставках и пленэрах в России и за рубежом.

Фото: Пресс-служба губернатора Костромской области