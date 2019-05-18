В Ярославль – в пятерке самых «музейных» городов России
Безоговорочный лидер – Санкт-Петербург. Рейтинг городов, в которых расположены самые интересные музеи, опубликовало аналитическое агентство ТурСтат. Обнародование результатов исследования приурочено к Международному дню музеев – он отмечается сегодня, 18 мая.
Большинство опрошенных агентством отдали приоритет северной столице, на втором месте оказалась Москва. Следом – Нижний Новгород. Четвертое место поделили Ярославль, Владимир и Великий Новгород.
В голосовании Ярославлю удалось обойти такие крупные города, как Екатеринбург, Казань, а также популярный у туристов Севастополь.
Отметим, 18 мая по всей России проходит международная акция «Ночь музеев». Во многих учреждениях подготовлены специальные развлекательные и познавательные программы для посетителей.
Фото: Александр Давидик
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.