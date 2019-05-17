В Губернаторском саду Ярославля посадили дуб Петра Великого

Еще совсем маленький саженец был передан Ярославскому художественному музею в честь столетнего юбилея из Летнего сада Санкт-Петербурга.

Дереву, от которого взят саженец, более 360 лет – оно относится ко временам Петра I. Высота – 38 метров. Обхват ствола внизу – 333 сантиметра. «Памятник живой природы» – такое почетное звание дерево получило 5 лет назад.

Летний сад принадлежит Русскому музею. Именно он запустил в 2014 году проект «Дубки Петра Великого». Таким образом, «потомки» легендарного дерева оказались не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, Воронеже, Вологде, Сочи, Ивангороде, Великом Устюге, а также Таллине и Париже.

Вместе с ростком Ярославский художественный музей получил сертификат установленного образца и инструкцию по выращиванию дуба.

Петр Великий уделял большое внимание посадке деревьев. Согласно легенде, в свободное время император лично помогал садовникам озеленять территорию. Кроме того, Петр I ввел традицию сажать дубы в каждом месте, где бывал сам.