Салоны красоты в Костроме начнут работу уже в эту пятницу

Губернатор Сергей Ситников после заседания оперативного штаба 21 апреля сообщил, что в Костроме и Костромской области уже в эту пятницу откроются парикмахерские и салоны красоты. Но работу придется вести в режиме жестких ограничений.

Как отметил глава региона, в условиях самоизоляции многие мастера продолжили работу на дому. По мнению главного санитарного врача Александра Кокоулина, это создаёт большую опасность, чем работа в стационарном объекте, где обеспечиваются необходимые разрывы между креслами и где производится дезинфекция, а люди находятся в масках и перчатках.

Сергей Ситников Губернатор Костромской области "Мы даем два дня, чтобы Роспотребнадзор подготовил для работы всех этих салонов красоты и парикмахерских требования и четкие ограничения. С тем, чтобы завтра-послезавтра все эти правила были доведены до этих организаций. И с тем, чтобы в пятницу мы могли их открыть"

Соблюдение санитарных требований в парикмахерских и салонах красоты будут строго контролировать. Кроме того, областные власти готовятся принять решение об открытии небольших, отдельно стоящих магазинов непродовольственной группы. Речь идет о торговле товарами, не требующих примерки. Например, книжных. Товар при этом должен отпускаться покупателю в индивидуальной упаковке.