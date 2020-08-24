20 августа в ресторане "Мамука" прошел финальный ужин фестиваля Дальневосточных гребешков "На Гребне!".

В программе были блюда из морепродуктов в исполнении двух шеф-поваров Николая Маслякова (ресторан "Мамука") и Павла Трифонова (ресторан "Сказка. Еда и Вино"), которые своими авторскими подачами подчеркнули нежный вкус приморского гребешка и других деликатесов. Севиче из гребешка и магаданской креветки, закуска из гребешка с кукурузой и фреш-миксом с маслом смородины, палтус с цуккини и соусом из раков, рагу из гребешков, мидий и креветок с белыми грибами, были дополнены винным сопровождением, идеально дополняющими вкус каждого блюда.

Фестиваль "На Гребне", созданный командой "Zuma" - крупнейшего дальневосточного паназиантского ресторана, проводится в России уже в третий раз.

С каждым годом география фестиваля расширяется. В этом году попробовать уникальные фестивальные блюда можно было в 60 ресторанах, которые находятся в 13 городах России.

