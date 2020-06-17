Владельцы баров и ресторанов заявили, что находятся на пике кризиса
Рестораторы Ярославля требуют у губернатора открыть их в июне
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Ресторан "Сказка. Еда и вино"
Рестораны, кафе, кофейни и бары Ярославля на грани. Весь сегмент общепита говорит о том, что больше не выдержит мер против коронавируса, — их бизнесы на грани банкротства. Несколько десятков заведений города подписались под одним обращением к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, заместителю председателя правительства Максиму Авдееву и мэру Ярославля Владимиру Волкову, которое звучит больше, чем крик о помощи.
Публикуем текст обращения полностью.
Обращение рестораторов Ярославля
От представителей сферы общественного питания г. Ярославля
Уважаемый Дмитрий Юрьевич!
Кризис в ресторанной сфере, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в настоящее время достиг своего пика! Наши ресурсы исчерпаны, кредитные лимиты обнулены, займы потрачены в первые месяцы пандемии, большинство из нас находится на грани банкротства!
Мы имеем огромные долги перед арендодателями, поставщиками, банками, лизинговыми компаниями, налоговой инспекцией, государственными фондами, обслуживающими организациями, а самое главное — перед людьми! Ввиду катастрофического падения выручки и закрытия большинства точек общественного питания у нас появились огромные кассовые разрывы, не позволяющие выполнять свои обязательства.
Оборот в общей массе снизился более чем на 90%. В тех точках, особенности которых не позволяют работать навынос и осуществлять доставку, и в тех, которые работают в торговых центрах, исчез вовсе! Сама по себе доставка — малорентабельный и сложный бизнес. Рестораны, которые не осуществляли такой сервис ранее или их продукт вообще не предусматривает возможность транспортировки, не могут нарастить хороший оборот по доставке за 2 месяца — это просто невозможно!
Лишь единицы из нас смогли воспользоваться мерами поддержки, о которых говорил президент и премьер-министр России, так как самые необходимые из них были связаны с сохранением рабочих мест. Однако рабочие места сохранить удалось не всем. Большинство сотрудников уволились сами после закрытия на неопределенный срок ресторанов и кафе, кроме того, текучка кадров в нашей сфере — процесс обычный. Таким образом, мы не можем рассчитывать на субсидии.
В кафе, ресторанах, столовых и других точках общественного питания, а также смежных организациях, которые осуществляют поставку продуктов, посуды и оборудования, занимаются производством сырья, обслуживают рестораны, работают десятки тысяч людей, и все они находятся на грани выживания. Работники наших предприятий, которых мы тщательно подбирали, увольняются повсеместно, не веря в скорое открытие проектов, что приводит к огромной безработице на рынке труда и росту социальной напряженности.
Рестораны являются движущей силой нескольких отраслей, в том числе наиболее актуальной сегодня для нашего города — туристической отрасли! Наличие развитой инфраструктуры в области гостеприимства создаёт дополнительную привлекательность, а ведь в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции внутренний туризм стал одним из приоритетных направлений экономического развития региона.
Мы понимаем свою ответственность в условиях пандемии, абсолютно все из нас перестроили протоколы чистоты (происходит регулярный мониторинг здоровья работников, замер температуры, работники носят маски и перчатки, рабочие поверхности обеззараживаются антисептиками, помещения проветриваются). Мы видим стойкую тенденцию к снижению заболеваемости по всей Российской Федерации, в том числе и в нашем регионе, нормализацию ситуации в наших больницах — это вселяет оптимизм и надежду на ослабление вирусной опасности. Вместе с тем понимаем, что выручка ресторанов и кафе не будет прежней в ближайшее время.
Прогнозируем снижение выручки до 50% от аналогичного периода прошлого года в связи со спадом в экономике и страхом части людей посещать общественные пространства, другими словами, в ресторанах будет значительно меньше людей, чем обычно, что более безопасно в этой ситуации.
Исходя из вышеизложенного, просим найти возможность открыть все точки общественного питания в срок до 22 июня. Так у нас появится больше шансов выжить, продолжая эффективно трудиться на благо нашего любимого города и счастья наших гостей, оставаясь лицом Ярославля, выполняя все обязательства по сохранению рабочих мест.
Со своей стороны обязуемся строго и неукоснительно обеспечить соблюдение действующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других санитарных требований для охраны здоровья наших посетителей.
Ассоциация кулинаров Ярославской области:
- Юлия Скороходова, глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Ярославле;
- Левченко Дмитрий, рестораны IZI kitchen, «ГОSТИ» (г.Углич), «Честный Стейк», «Лапша на Ушах»;
- Владимир Кравцов, ресторан «Бульвар-Парадная», ресторан-пекарня «Киш-Миш»;
- Константин Буянков, рестораны «БУРАТИНО», «ХОПМОЛТ ПАБ», «БАГЕТ ПАШТЕТ И ЖЕЛТЫЙ ПЛЕД»;
- Тихонова Ольга Валерьевна, ресторан «Ванильное небо»;
- Давыдов А. М., «Папин гараж»;
- Павел Мартынов, «Бургерная 8/38»;
- Костов А. А., ресторан «Нудл маркет»;
- Ирина Равильевна Левицкая, ресторан-музей «Собрание»;
- Роман Малыгин, пивотека «Пинта»;
- Ирина Широкова, «Хмель & Гриль»;
- Мария Лундина, Бельгийское кафе «Брюгге»;
- Шлякова Дарья Александровна, рестораны «Буланже»;
- Ирина Баскова, ресторан «Сказка»;
- Яна Левченко, ресторан «Манеки»;
- Алексей Юренев, ресторан Good Karma Lounge&Ryu;
- Надежда Лыкова, ресторан «Чайхона Сайёра»;
- Владимир Сумеркин, рестораны «Кувшин», «Верико»;
- Дмитрий Кравцов, ресторан «Овсянка»;
- Ольга Бобровская, ресторан «Пенаты»;
- Максим Ломакин, пиццерии «Академия»;
- Дмитрий Шарохин, бар «Крапива»;
- Юрий Примышев, бар «Свит Пеппер»;
- Вера Олеговна Кантутис, бар «Куба Либре»;
- Сергей Валерьевич Егоркин, кафе «Палермо»;
- Павел Александрович Петров, бар «Коктейль»;
- Архипов Василий Петрович, рестораны «Гаврош», «Капуцин»;
- Владимир Петрович Зайцев, бургерная гриль-бар «zaМЯСО»;
- Роберт Михайлович Закинян, ресторан «Кинза», ресторан «Дудук»;
- Ольга Викторовна Гатиатулина, кафе Protesto;
- Татьяна Василевская, ресторан «Папа Карло»;
- Дмитрий Власенков, «БородаБарбар»;
- Иващенко Андрей, бар «VХлам»;
- Наталья Зеленцов, сеть кулинарных лавок «Клюква»;
- Марина Староверов, столовые и буфеты «Салат»;
- Мария Юбина, ресторан «Мамука»;
- Нина Шамина, ресторан «Мамука Аура».
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