Рестораторы Ярославля требуют у губернатора открыть их в июне

Обращение рестораторов Ярославля

От представителей сферы общественного питания г. Ярославля

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

Кризис в ресторанной сфере, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в настоящее время достиг своего пика! Наши ресурсы исчерпаны, кредитные лимиты обнулены, займы потрачены в первые месяцы пандемии, большинство из нас находится на грани банкротства!

Мы имеем огромные долги перед арендодателями, поставщиками, банками, лизинговыми компаниями, налоговой инспекцией, государственными фондами, обслуживающими организациями, а самое главное — перед людьми! Ввиду катастрофического падения выручки и закрытия большинства точек общественного питания у нас появились огромные кассовые разрывы, не позволяющие выполнять свои обязательства.

Оборот в общей массе снизился более чем на 90%. В тех точках, особенности которых не позволяют работать навынос и осуществлять доставку, и в тех, которые работают в торговых центрах, исчез вовсе! Сама по себе доставка — малорентабельный и сложный бизнес. Рестораны, которые не осуществляли такой сервис ранее или их продукт вообще не предусматривает возможность транспортировки, не могут нарастить хороший оборот по доставке за 2 месяца — это просто невозможно!

Лишь единицы из нас смогли воспользоваться мерами поддержки, о которых говорил президент и премьер-министр России, так как самые необходимые из них были связаны с сохранением рабочих мест. Однако рабочие места сохранить удалось не всем. Большинство сотрудников уволились сами после закрытия на неопределенный срок ресторанов и кафе, кроме того, текучка кадров в нашей сфере — процесс обычный. Таким образом, мы не можем рассчитывать на субсидии.

В кафе, ресторанах, столовых и других точках общественного питания, а также смежных организациях, которые осуществляют поставку продуктов, посуды и оборудования, занимаются производством сырья, обслуживают рестораны, работают десятки тысяч людей, и все они находятся на грани выживания. Работники наших предприятий, которых мы тщательно подбирали, увольняются повсеместно, не веря в скорое открытие проектов, что приводит к огромной безработице на рынке труда и росту социальной напряженности.

Рестораны являются движущей силой нескольких отраслей, в том числе наиболее актуальной сегодня для нашего города — туристической отрасли! Наличие развитой инфраструктуры в области гостеприимства создаёт дополнительную привлекательность, а ведь в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции внутренний туризм стал одним из приоритетных направлений экономического развития региона.

Мы понимаем свою ответственность в условиях пандемии, абсолютно все из нас перестроили протоколы чистоты (происходит регулярный мониторинг здоровья работников, замер температуры, работники носят маски и перчатки, рабочие поверхности обеззараживаются антисептиками, помещения проветриваются). Мы видим стойкую тенденцию к снижению заболеваемости по всей Российской Федерации, в том числе и в нашем регионе, нормализацию ситуации в наших больницах — это вселяет оптимизм и надежду на ослабление вирусной опасности. Вместе с тем понимаем, что выручка ресторанов и кафе не будет прежней в ближайшее время.

Прогнозируем снижение выручки до 50% от аналогичного периода прошлого года в связи со спадом в экономике и страхом части людей посещать общественные пространства, другими словами, в ресторанах будет значительно меньше людей, чем обычно, что более безопасно в этой ситуации.

Исходя из вышеизложенного, просим найти возможность открыть все точки общественного питания в срок до 22 июня. Так у нас появится больше шансов выжить, продолжая эффективно трудиться на благо нашего любимого города и счастья наших гостей, оставаясь лицом Ярославля, выполняя все обязательства по сохранению рабочих мест.

Со своей стороны обязуемся строго и неукоснительно обеспечить соблюдение действующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других санитарных требований для охраны здоровья наших посетителей.

Ассоциация кулинаров Ярославской области: