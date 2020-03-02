"Белому кролику" - 2 года

29 февраля ресторан «Белый кролик» с размахом отпраздновал 2 года. Гостей мероприятия ждал радушный прием Александра и Фати, основателей заведения.



Праздник проходил сразу на трех площадках.

В ресторане прошел закрытый гала-ужин, где гостям было предложено меню из 6 сетов. Подача блюд сопровождалась комментариями шеф-повара Андрея Калугина и живой музыкой. Кроме кухни, гости смогли продегустировать новые вина из барной карты.

В караоке-зале состоялся первый ежегодный KARAOKE BATTLE «КролеВирус». 6 команд сражались за главный приз и звание победителя. Победу одержала команда «Sisters». Не обошлось и без сюрпризов от шеф-повара. Каждого гостя ждали комплиментарные закуски, фирменные настойки и крафтовое пиво от ресторана «Белый кролик».

На веранде царила атмосфера расслабления, в которую погружал DJ Mindo, а дополнительную магию создавали барабаны.

Делимся с вами фотоотчетом, как это было.