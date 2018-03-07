Сезон свадеб уже не за горами и если действовать по принципу "готовь сани летом, а телегу зимой", то самое пора задуматься с кем и как вы встретите свой самый важный день супружеской жизни.

Редакция журнала расскажет будущим молодоженам о том, где можно приобрести свадебное платье и костюм, кольца, цветы, где провести свадьбу, как правильно подобрать прическу и макияж. А также – познакомим со свадебными организаторами города и расскажем, кто это и почему они непременно нужны.

Редакция журнала "Екб.Собака.ru" собрала лучших организаторов Екатеринбурга, чтобы рассказать в спецпроекте #sobakaruнасвадьбусоберу где, с кем и как можно устроить самое важное торжество в жизни.