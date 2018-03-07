Планируете свадьбу? Мы расскажем о самых креативных торжествах и обручальные кольца подарим.

  • Серия с озера Комо (Италия) фотограф Любовь Чуляева. Фото предоставлено свадебным организатором Анной Либерт

  • Серия с озера Комо (Италия) фотограф Любовь Чуляева. Фото предоставлено свадебным организатором  - Анной Либерт

  • Серия с озера Комо (Италия) фотограф Любовь Чуляева. Фото предоставлено свадебным организатором Анной Либерт

Сезон свадеб уже не за горами и если действовать по принципу "готовь сани летом, а телегу зимой", то самое пора задуматься с кем и как вы встретите свой самый важный день супружеской жизни.

Редакция журнала расскажет будущим молодоженам о том, где можно приобрести свадебное платье и костюм, кольца, цветы, где провести свадьбу, как правильно подобрать прическу и макияж. А также – познакомим со свадебными организаторами города и расскажем, кто это и почему они непременно нужны.

Редакция журнала "Екб.Собака.ru" собрала лучших организаторов Екатеринбурга, чтобы рассказать в спецпроекте #sobakaruнасвадьбусоберу где, с кем и как можно устроить самое важное торжество в жизни.

Своими историями поделятся:

Юлия КОВАЛЕВА и и Дарья ЛЕБЕДЕВА.  Свадебное агентство Family, победители премии WeddingAwardsUral 2017 в номинации «Свадебное событие года», а также «Лучшее свадебное агентство» по версии журнала Wedding

Анна ЛИБЕРТ Свадебный эксперт и создатель агентства Honey Wedding организовывает свадьбы за границей.

Ирина  ПОДГОРБУНСКИХ Студия авторской свадьбы IRIS WEDDING, победители Wedding Awards Ural 2017 в номинации «Свадьба года»

Олеся СУХОРУКОВА Организатор event-событий со стажем более 15 лет и руководитель «ROCOCO wedding» привезла на Урал «Свадебный Оскар» — премию Wedding Awards.

Анна АНАБЕЛЬ Руководитель одноименного ивент-агентства ориентируется в работе на современных мэтров индустрии и устраивает регистрации на берегу океана.

А еще редакция Екб.Собака.ru подарит самой активной паре, поучаствущей в нашем свадебном квесте - обручальные кольца! Держитесь хештега  #sobakaruнасвадьбусоберу, подробности скоро! 

 

 

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Автор: @aleksa.koles
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