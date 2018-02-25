Объявляем старт Премии "Лучшие дизайнеры и интерьеры 2018".

Интеллектуальный журнал о людях и событиях в Екатеринбурге «ЕКБ.Собака.ru» совместно с интерьерным центром EURODOM в коллаборации с партнером компанией «ЭлитСтекло» приглашает талантливых и дерзких побороться за статус Лучшего дизайнера интерьера 2018 по версии журнала «ЕКБ.Собака.ru».

Если вы архитектор, дизайнер или у вас творческий коллектив в Екатеринбурге собирайте волю в кулак, а работы в папку и отправляйте нам. Мы принимаем как 3D проекты, так и реализованные с марта 2017 по апрель 2018 работы, ранее не участвующие в нашей премии - «Лучшие дизайнеры и интерьеры».

Традиционно мы проводим открытое интернет голосование за лучший интерьер, а также работы будут оцениваться профессиональным международным жюри по номинациям: частный интерьер, общественный интерьер, частный интерьер - проект, общественный интерьер - проект. Впервые, в этом году, в конкурс мы вводим номинацию «Предметный дизайн». И работы в эту номинацию, смогут присылать дизайнеры со всей России!

Какие этапы вас ждут для получение заветного статуса. Сначала мы собираем заявки до 25 марта, потом профессиональное жюри отбирает шорт-лист из 35 работ. После этого мы публикуем отобранные проекты на сайте Премии http://topinteriors.ekb.sobaka.ru/ и открываем голосование для всех жителей города (с 15 апреля по 23 мая), а также размещаем отобранные экспертным жюри проекты в майском номере журнала «ЕКБ.Собака.ru». А 24 мая ждем всех на торжественной Церемонии вручения наград Премии «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2018».

В этом году экспертное жюри возглавит Екатерина Елизарова, ведущий предметный дизайнер России, обладательница престижных международных премий, в числе которых Red Dot, A’ Design, Eurasian Prize, первая общероссийская премия "За особый вклад в развитие дизайна в России", дизайнер года по версии влиятельного интерьерного издания Elle Decoration Russia, создательница коллекции для ведущих мировых брендов, в числе которых Smania, Matlight Milano, Bosa, RM, De Gournay, ASKO, Capital Collection, Preciosa и Giulia Novars

Заявки на участие в премии принимаются до 25 марта 2018 года в редакцию журнала ЕКБ.Собака.ru (с пометкой Премия 2018)