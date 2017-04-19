Евразийская Неделя Бизнеса состоялась с 13 по 15 апреля в Екатеринбурге

Более 600 участников: владельцев бизнеса, предпринимателей и управленцев встретились, чтобы обсудить самые острые и актуальные вопросы.



Уже во второй год подряд в Екатеринбурге проходит ключевое событие для бизнес-сообщества - Евразийская Неделя Бизнеса. В этом году проект состоялся с 13 по 15 апреля.



13 апреля на площадке Hyatt Regency Ekaterinburg состоялась конференция «Секреты успешных предпринимателей» Были рассмотрены вопросы: как достигать больших результатов с ограниченными ресурсами, как создать мотивирующую среду для компании и производить эффективный найм персонала, как взаимодействовать с банками, пережить кризисы и взять управление в свои руки. Также участники узнали: похож ли бизнес на спорт и что между ними общего и является ли франшиза возможностью для роста. Экспертами выступили успешных бизнесмены, которые на деле доказали эффективность своих бизнес-моделей: Владилен Фуфаров, управляющий «СМАК» (Екатеринбург); Игорь Черноголов, президент ГК «Пенетрон-Россия» (Екатеринбург); Владимир Герасичев, основатель Business Relations(Москва); Максим Журило, основатель I Love Running (Москва); Олег Ананьев, ресторатор - Le Bourg 1905, Труффальдино, Красная Хата и др. (Екатеринбург); Владимир Данилов, территориальный управляющий «Вымпелком»/ «Билайн» (Екатеринбург), Павел Ефремов, председатель правления банка «Нейва» (Екатеринбург), Андрей Фролов, основатель «Огонь пляж», коворкинг Соль и сети бургерных «Огонь» (Екатеринбург); Константин Малышев, президент «Перформия Урал» (Екатеринбург).

Завершила день дискуссионная панель, где эксперты в живом диалоге поделились с участниками своими мыслями и опытом в вопросах мотивации персонала.



14 апреля уже на площадке DoubleTree by Hilton состоялась конференция «Развитие бизнеса через франчайзинг». Посмотреть на проблему со всех сторон, как франчайзера, так и франчайзи попробовали эксперты. Перед слушателями были изложены условия проверки бизнеса готовности к франчайзингу, алгоритм разработки франчайзинга. Также спикеры указали 5 правил эффективного взаимодействия франчайзера и франчайзи и подсказали как выбрать своего «партнера». Своим опытом и знаниями поделились франчайзеры, франчайзи и консультанты: Иван Зайченко, основатель и владелец Сушкофф, Дель Песто, Лапша тетушки Бунси; Илья Коноплев, управляющий партнер Fit-studio (Челябинск), Алексей Осинцев, директор по развитию «Этажи» (Екатеринбург) и Виталий Курбатов директор департамента франчайзинга «Этажи» (Тюмень); Евгений Тимощенко, управляющий «Додо пицца» (Ульяновск, Екатеринбург); Ирина Исмагилова, экс-директор по франчайзингу «ГК Юниверфуд» (Екатеринбург); Максим Журило, основатель I Love Running (Москва) и Александр Казанцев, франчайзи этой компании из Екатеринбурга



Завершающим днем Евразийской Недели Бизнеса стал мастер-класс «Стратегия развития бизнеса», который прошел 15 апреля. В этот день эксперты поделились своим опытом - как разработать маркетинговую стратегию, разработать позиционирование и построить взаимодействие с различными психотипами клиентов, как отследить и проанализировать откуда пришли клиенты, продвигать компанию в социальных сетях, организовывать успешные e-mail-рассылки и другими важными знаниями. Экспертами выступили: Сергей Балакирев, директор медийного агенства AMG, Член Совета Гильдии Маркетологов (Екатеринбург); Владимир Жолобов, директор компании «Z&G.Branding»; Иван Шкиря, основатель Сallibri.ru (Екатеринбург); Михаил Пономаренко, совладелец «Done Creative» (Екатеринбург); Даниил Силантьев, управляющий партнер Inbox, эксперт Unisender (Екатеринбург), Александр Полищук, основатель PR Akula (Екатеринбург).

«Евразийская Неделя Бизнеса уже стала хорошей традицией в бизнес-сообществе. Это площадка для общения активных предпринимателей, заинтересованных в развитии своих компаний. Мы даем возможность получить новые знания от успешных и авторитетных экспертов, завести новые знакомства и конечно зарядиться энергией» - рассказал Владимир Жолобов, директор компании «Z&G.Branding», руководитель проектов «Eurasian Business Week», «Eurasian Marketing Week»

Организаторы «Евразийской Недели Бизнеса»: «Z&G. Branding», «Z&G.Event».

Официальный сайт: www.b-week.ru

Стратегический партнер: Билайн

Финансовый партнер: банк Нейва