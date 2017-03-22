Актеры «Молодежки» встретились в Екатеринбурге со своими поклонниками

В субботу, 18 марта, тысячи поклонников сериала «Молодежка» приехали в торговый центр, чтобы лично встретиться с любимыми актерами.

Юлия Маргулис и Александр Соколовский прилетели в Екатеринбург на два дня, чтобы пообщаться с прессой и со своими зрителями. Актеры ответили на вопросы о сериале, о личной жизни, о творчестве. Зрителей интересовало все: «Правда ли, что актеры сами катаются на коньках?», «Сколько времени нужно, чтобы снять одну серию?», «Как проходил кастинг в сериал?», «Будет ли продолжение «Молодежки»?» Не обошлось и без курьезных вопросов: «А как выйти замуж за Александра Соколовского?» Встреча длилась почти три часа, за это время актеры сделали огромное количество селфи и раздали автографы.



Поклонники приготовили актерам подарки: нарисованные портреты, сладкие клюшки, сумки, кружки с изображениями любимых персонажей. А днем раньше актеры преподнесли сюрприз детской хоккейной команде «Автомобилист»: приехали на тренировку и подарили ребятам сувениры от СТС.

К сожалению, из-за плотного графика актерам не удалось познакомиться с городом поближе, но все-таки они успели посетить выставку «Екатеринбург в миниатюре», побывать в Ельцин-центре и даже на хоккейном матче.

Смотрите новые серии «Молодежки» с понедельника по четверг в 20:00 на СТС