В Екатеринбурге в пятый раз прошла акция «Гирлянда добра»

Цель «Гирлянды добра» - подарить детям настоящий новогодний праздник. За четыре минувших года на камерных представлениях побывали больше 1000 детей с ограниченными возможностями, ребята из малообеспеченных семей и живущие в детских домах. В этом году к ним присоединились еще 268 ребят!

В течение декабря в Детской филармонии собирали финансовые пожертвования и подарки от горожан: мягкие игрушки и книги, музыкальные диски и пластилин. Ребята из 120 школы сделали больше сотни рукотворных открыток, которые доставили особую радость ребятишкам. В Детской филармонии традиционно начинают акцию с самих себя, купив 89 билетов на новогоднее представление. В итоге Гирлянда добра-2016 увеличилась на 147 звеньев (а за пять лет это более 900 колечек!).

Для детей с синдромом Дауна, страдающих аутизмом и ДЦП, для слабовидящих ребят, а также для тех, чьи диагнозы известны лишь их родителям и врачам, юные и взрослые артисты Театра Мюзикла Детской филармонии шесть раз сыграли музыкальный спектакль «Корпорация чудес» в зале им. Марка Павермана. Также почти сто юных екатеринбуржцев побывали на мюзикле «Новогодние приключения во времени» в Екатерининском зале.

Некоторые спектакли были адаптированы под особенности восприятия информации нашими особыми зрителями. Например, слабовидящие и незрячие дети воспринимают окружающий мир только через звуки и тактильные ощущения. Для них в интермедию добавили количество музыки, ввели персонаж рассказчицы (почти – тифлопереводчик), а Деда Мороза и белоснежного слона, Елочку и далматинца Шарля ребята узнавали наощупь!

Уже по традиции в рамках подготовки к Гирлянде добра студентами Гуманитарного университета и родителями Детской филармонии для незрячих мальчишек и девчонок были изготовлены открытки на языке Брайля. Помимо именных открыток Дед Мороз вручал гостям диски с записью классической музыки и сказок, пластилин, мягкие игрушки, деревянные свистульки, раскраски, карандаши и даже специальные энциклопедия для чтения кончиками пальцев. Среди новогодних подарков были традиционные сладости и мороженое. Поздравить незрячих детей пришел ансамбль барабанщиков «Солнечный бубен». Это яркое и шумное выступление вызывает неизменный восторг у наших юных зрителей и их родителей!

Праздник бы не состоялся без великолепных актеров и волонтеров-помощников. Ничего не получилось бы без благотворителей, больших и маленьких: тех, которые уже не первый год делают крупные взносы на организацию праздника, и тех, которые приносят в крохотных ладошках 10 рублей в копилку кота Филармоника. Каждый из них уверен, что девиз Гирлянды Добра «Новый год без тебя не наступит» относится и к нему

Новый год проходит, но «Гирлянда добра» продолжается. Ведь у нас есть огромное богатство: 900 звеньев, каждое из которых закрепил неравнодушный человек с добрым сердцем.