Хогвардс в Екатеринбурге

Рождественская вечеринка Harry Potter Christmas Party, прошедшая 10 декабря, превратила Limerance FC и салон для детей и будущих мам «Кенгуру» в самую известную школу Чародейства и Волшебства «Хогвартс»! Маленьких гостей-гриффиндорцев встречал сам Альбус Дамблдор, Хагрид и символ «Кенгуру» Кеня. Предсказательница Сивилла Трелони (в мире маглов известная как Ксения Халтурина) гадала родителям на самые удачные покупки сезона. Не оставили никого равнодушным настоящая сова Букля и уход за магическими существами и карликовыми пушистиками. Курс по зельеваренью провел преподаватель «Хогвартса» Северус Снегг.

Благодаря волшебникам из Newton Park, ребята оказались на настоящем занятии по приготовлению превращающих зелий. В beauty-корнере от «Амальгама» делали волшебный touch-up макияж и переводки. Сладкий стол от «Маноло Пряник» и согревающий глинтвейн от «Винотеки Соловьева» — в столовой «Хогвартса», по традиции украшенной свисающими с потолка свечами, а также настоящая рождественская фотозона с камином и елкой помогли почувствовать себя героями «поттерианы». Гости не ушли без приятных подарков от наших партнеров — магазина Falke, ювелирного дома Tulupov и танцевального клуба Galladance.