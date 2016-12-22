Билайн» объявил победителей проекта #можноВСЁ.От блога до блогбастера
19 декабря 2016 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») раскрыл имена победителей первого мультиплатформенного проекта #можноВСЁ. От блога до блогбастера.
На протяжении почти 3 месяцев начинающие блогеры рунета, мечтающие о славе, деньгах и новых подписчиках, делали то, что им нравится: писали, фотографировали, снимали и делились своими постами во ВКонтакте с хештегом #можновсесбилайн. Каждый день команда модераторов проекта mozhnovse.ru отбирала 220 ярких работ и репостила их в топовых пабликах во ВКонтакте, а лучшие посты попадали в еженедельную подборку шоу на YouTube. Именно здесь ведущие проекта Стас Давыдов, Настя Ивлеева и Эльдар Джарахов определяли самых достойных для участия в реалити-шоу о блогерах «Можно всё!» на канале «Ю». Ими стали 30 счастливчиков в возрасте от 20 до 28 лет из разных городов России, которые боролись до конца ради будущей славы.
Кульминацией реалити стала самая настоящая церемония вручения первой премии в области интернет-блогинга Bee Bloggers Awards 2016. Именно она стала последним в этом сезоне эпизодом реалити-шоу на канале «Ю». Специальными гостями Bee Bloggers Awards 2016 стали популярные блогеры Макс +100500, Катя Клэп, Ликей, а также звезды шоу-бизнеса Надежда Сысоева из Comedy Club, ведущий Артем Королев, актриса Настасья Самбурская, певицы Айза и Ханна.
Главную номинацию «Тотальный победитель» проекта завоевал Паша SuperPasha Аншуков из Северодвинска. На развитие своего блога победитель получил 1 000 000 рублей.
В тематических категориях победу одержали: очаровательная Дария Щусова из Москвы («Бьюти»), Марго Дирдж из Москвы («Творчество»), Иван Кагилев (Иван МатьВашу) из Екатеринбурга («Лайфстайл»), Кирилл Лаврухин из Кемерово («Успех»). По правилам проекта победители тематических категорий автоматически становятся редакторами популярных пабликов во ВКонтакте.
Не обошлось на церемонии и без специальных наград. Самому юному участнику Артему Иванову из Новочебоксарска не только присудили звание «Любимец публики», но и пригласили стать участником команды КЛИККЛАК вместе с Эльдаром Джараховым. «Приз за спецэффекты» достался мастеру этого дела Дмитрию Алмакову из Чебоксар, а номинация «Попытка года» – самым отчаянным ребятам Левону Карапетяну и Дмитрию Чугайнову, которые несколько раз попадали в подборку на YT, но и так и не дошли до теледома проекта.
Смотрите все серии проекта на mozhnovse.ru и сайте канала «Ю».
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