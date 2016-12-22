Билайн» объявил победителей проекта #можноВСЁ.От блога до блогбастера

19 декабря 2016 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») раскрыл имена победителей первого мультиплатформенного проекта #можноВСЁ. От блога до блогбастера.



На протяжении почти 3 месяцев начинающие блогеры рунета, мечтающие о славе, деньгах и новых подписчиках, делали то, что им нравится: писали, фотографировали, снимали и делились своими постами во ВКонтакте с хештегом #можновсесбилайн. Каждый день команда модераторов проекта mozhnovse.ru отбирала 220 ярких работ и репостила их в топовых пабликах во ВКонтакте, а лучшие посты попадали в еженедельную подборку шоу на YouTube. Именно здесь ведущие проекта Стас Давыдов, Настя Ивлеева и Эльдар Джарахов определяли самых достойных для участия в реалити-шоу о блогерах «Можно всё!» на канале «Ю». Ими стали 30 счастливчиков в возрасте от 20 до 28 лет из разных городов России, которые боролись до конца ради будущей славы.