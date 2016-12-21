В Екатеринбурге открылся первый на Урале магазин IQOS

ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» открыл магазин IQOS в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. В нем совершеннолетние курильщики могут познакомиться c инновационной электрической системой нагревания табака IQOS, а также приобрести как само устройство, так и специальные табачные стики (HeatSticks).

Технология, которая применяется в IQOS, разработана в Центре исследований и разработок «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в Швейцарии. В ее основе – процесс нагревания табака без горения, в результате которого образуется своего рода «табачный пар» (аэрозоль). Система IQOS позволяет совершеннолетним курильщикам наслаждаться полноценным вкусом табака без дыма, без пепла и с меньшим запахом по сравнению с курением обычных сигарет.

«Россия была выбрана одной из первых стран в мире, где IQOS, инновационный продукт с потенциально пониженным риском для здоровья по сравнению с курением, поступил в продажу. На сегодняшний день, спустя год после открытия первого флагманского магазина IQOS в Москве, около 70% совершеннолетних курильщиков, купивших устройство, полностью или преимущественно переключились на него», - говорит Ирина Жукова, директор по коммуникациям и связям с общественностью аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

«Положительная реакция потребителей на новый продукт свидетельствует о том, что совершеннолетние курильщики действительно видят в IQOS альтернативу сигаретам. Поэтому сегодня мы открываем первый на Урале магазин IQOS, чтобы дать совершеннолетним курильщикам Екатеринбурга возможность познакомиться с инновационной технологией и открыть для себя новый способ потребления табака без дыма и пепла», - говорит Татьяна Галивонджян, Вице-президент региона Центр аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Для оценки потенциала IQOS к снижению риска по сравнению с курением обычных сигарет ФМИ проводит обширные научные исследования, основанные на международных стандартах и практиках. Результаты исследований компании уже показали, что в аэрозоле IQOS уровни выделяемых вредных веществ в среднем на 90-95% ниже по сравнению с дымом обычной сигареты, используемой в исследовании . Они также демонстрируют, что табачный пар, вырабатываемый IQOS, не оказывает негативного влияния на качество воздуха в помещении. В настоящее время ФМИ продолжает ряд долгосрочных исследований, призванных выяснить, снижается ли риск развития заболеваний, вызываемых курением, у тех, кто полностью переключился с сигарет на IQOS, и окончательные выводы будут основаны на всей совокупности данных.