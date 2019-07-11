Трэвел Ритейл Домодедово открыл магазин беспошлинной торговли в зоне прилета площадью 120 кв.метров в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Магазин беспошлинной торговли на прилете позволит обслуживать всех пассажиров, которые прибывают назад в аэропорт Кольцово из своих путешествий, что позволит пассажирам улетать в путешествие налегке и совершать необходимые покупки по возвращении домой. Это прекрасная возможность купить подарки для близких в последний момент, а также любимые товары из ассортимента дьюти фри по крайне привлекательным ценам.

Новый магазин дьюти фри находится в зоне прилета сразу после зоны паспортного контроля. В нем представлен широкий ассортимент импортных алкогольных напитков, парфюмерии, шоколада и игрушек. Особенное внимание уделено парфюмерным и косметическим наборам, которые можно приобрести только в магазинах формата дьюти фри, специальным ценовым предложениям и подаркам.

По материала пресс-службы: Travel Retail Domodedovo