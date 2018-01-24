Jumeirah меняет исполнительного директора

Жозе Сильва в гостиничном бизнесе более 35 лет, почти 25 из которых он посвятил работе в сети Four Seasons Hotels & Resorts. В последнее время он занимал позиции регионального вице-президента по Франции, Швейцарии, Испании и Португалии, а также генерального менеджера известного отеля Four Seasons Hotel George V в Париже. Жозе Сильва известен как новатор и отельер, который устанавливает новые стандарты роскоши.

Среди особенных достижений Жозе – признание отеля Four Seasons Hotel George V одним из лучших в мире. Он полностью обновил архитектурную концепцию культового отеля и выдвинул его на еще более высокий уровень: под началом Жозе Four Seasons Hotel George V стал первым отелем в Европе, все рестораны которого удостоились звезд Michelin. В 2016 году Жозе Сильва получил престижную награду «Отельер года» в рамках премии Virtuoso Best of the Best.

На должности исполнительного директора Jumeirah Жозе Сильва будет отвечать за расширение присутствия компании на международных рынках, развитие бренда и его портфолио, основанного в результате успешного развития компании в течение многих лет.

Комментирует назначение, президент Dubai Holding, Его Превосходительство Абдулла Аль Хаббай (Abdulla Al Habbai)

Мы намерены продолжать развитие Jumeirah как всемирно признанного лидера и задавать новые стандарты в отрасли. Жозе построил успешную карьеру в сфере гостеприимства и имеет большой опыт работы с ведущими мировыми брендами. Мы продолжаем выходить на новые рынки и открывать отели в ОАЭ и других странах. И я уверен, что страсть Жозе к инновациям обеспечит уверенный рост Jumeirah».

Жозе Сильва, исполнительный директор Jumeirah, добавил: «Меня всегда восхищала культура и перспективное видение компании Jumeirah. Для меня большая честь быть назначенным на эту должность, отвечать за развитие бизнеса и продвижение бренда. Jumeirah – один из самых узнаваемых брендов Дубая, а также символ ОАЭ».

В настоящий момент Jumeirah управляет 19 роскошными отелями и курортами по всему миру, в том числе знаменитым Burj Al Arab Jumeirah. Еще 25 отелей находятся в стадии разработки.

 

Dubai Holding – это инвестиционная группа компаний, охватывающая 12 стран. Штат компании насчитывает более 20 000 сотрудников. Основанный в 2004 году, Dubai Holding сегодня осуществляет управление активами на сумму 130 млрд дирхамов, которые поддерживают развитие таких секторов экономики Дубая, как туризм, гостиничный бизнес, недвижимость, медиа, ИКТ, образование, проектирование и торговля. В холдинг также входит компания TECOM Group, которая управляет 11 самыми успешными бизнес-сообществами Дубая. Jumeirah владеет и управляет 19 отелями по 8 направлениям в 7 странах. Dubai Properties Group – одна из крупнейших девелоперских компаний в Дубае. Arab Media Group реализует стратегический план по развитию новых развлекательных мест для всей семьи и дальнейшему росту digital-медиа. Текущие проекты Dubai Holding значительно увеличат портфель знаковых мест и достопримечательностей ОАЭ. Это включает в себя проект Marsa Al Arab; Emirates Towers Business Park; Dubai Creek Harbour – совместный с Emaar Properties проект строительства футуристического прибрежного города в The Lagoons. Dubai Holding вносит большой вклад в реализацию стратегии диверсификации экономики Дубая и таких инициатив, как Tourism Vision 2020, Dubai Smart City, Dubai Innovation Strategy и Dubai Industrial Strategy. www.dubaiholding.com
Jumeirah – международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ. Портфель компании включает самый роскошный отель в мире, символ Дубая, отель-парус Burj Al Arab Jumeirah, а также другие отели в Дубае, Абу-Даби, Кувейте, Франкфурте, Лондоне, Шанхае, на Майорке и на Мальдивах. Jumeirah также управляет проектом Jumeirah LivingTM по предоставлению в аренду роскошных жилых помещений с безупречным обслуживанием; спа-брендом TaliseTM; ресторанным подразделением Jumeirah Restaurant Group DubaiTM; аквапарком Wild Wadi WaterparkTM; Академией гостиничного бизнеса The Emirates Academy of Hospitality ManagementTM и программой привилегий SiriusTM. В будущем планируются к открытию отели Jumeirah в ОАЭ, Бахрейне, Индонезии, Китае, Омане, Иордании, Малайзии и Саудовской Аравии. http://www.jumeirah.com/ru/
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Автор: @aleksa.koles
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Рубрика: Открытие
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