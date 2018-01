Жозе Сильва в гостиничном бизнесе более 35 лет, почти 25 из которых он посвятил работе в сети Four Seasons Hotels & Resorts. В последнее время он занимал позиции регионального вице-президента по Франции, Швейцарии, Испании и Португалии, а также генерального менеджера известного отеля Four Seasons Hotel George V в Париже. Жозе Сильва известен как новатор и отельер, который устанавливает новые стандарты роскоши.

Среди особенных достижений Жозе – признание отеля Four Seasons Hotel George V одним из лучших в мире. Он полностью обновил архитектурную концепцию культового отеля и выдвинул его на еще более высокий уровень: под началом Жозе Four Seasons Hotel George V стал первым отелем в Европе, все рестораны которого удостоились звезд Michelin. В 2016 году Жозе Сильва получил престижную награду «Отельер года» в рамках премии Virtuoso Best of the Best.

На должности исполнительного директора Jumeirah Жозе Сильва будет отвечать за расширение присутствия компании на международных рынках, развитие бренда и его портфолио, основанного в результате успешного развития компании в течение многих лет.

Комментирует назначение, президент Dubai Holding, Его Превосходительство Абдулла Аль Хаббай (Abdulla Al Habbai) Мы намерены продолжать развитие Jumeirah как всемирно признанного лидера и задавать новые стандарты в отрасли. Жозе построил успешную карьеру в сфере гостеприимства и имеет большой опыт работы с ведущими мировыми брендами. Мы продолжаем выходить на новые рынки и открывать отели в ОАЭ и других странах. И я уверен, что страсть Жозе к инновациям обеспечит уверенный рост Jumeirah».

Жозе Сильва, исполнительный директор Jumeirah, добавил: «Меня всегда восхищала культура и перспективное видение компании Jumeirah. Для меня большая честь быть назначенным на эту должность, отвечать за развитие бизнеса и продвижение бренда. Jumeirah – один из самых узнаваемых брендов Дубая, а также символ ОАЭ».

В настоящий момент Jumeirah управляет 19 роскошными отелями и курортами по всему миру, в том числе знаменитым Burj Al Arab Jumeirah. Еще 25 отелей находятся в стадии разработки.