Тунис, или Туда и Обратно. Часть 3.

Талассоцентр в Royal Thalassa Monastir 5* - современный и, как говорят, инновационный.

Гидропроцедуры здесь предложат на любой характер: гидромассажные ванны, душ Шарко (это водоструйный душ "ударного" типа с уменьшенной зоной воздействия, обычно вода капает с расстояния от 3 до 5 м.), подводный дренажный душ, массаж под капельным душем и, конечно же, Хаммам.

В сухой зоне центра находятся кабинеты: классического массажа, массажа спины, массажа ног, рефлексология - 75-минутный массаж стоп с разминанием точек, отвечающих за работу разных внутренних органов проводит кинезитерапевт.

Интересная процедура - массаж под капельным душем. Специальная установка над кушеткой из 5-ти маленьких душиков подает капли морской теплой воды во время массажа. Вода именно капает, а не льется. Говорят, такая релаксация очень по нраву гостям.

Есть здесь и бассейн с музыкотерапией, но больше всего впечатлила сверкающая ванна. Единственная в мире в своем роде, по форме и габаритам напоминает летательный космический корабль. Установка уникальна, она разработана терапевтами и психологами. Процедура называется гидрохромотерапия – лечение светом и водой: ванна наполняется соленой водой, которая излучает специальный лечебный свет. Все мероприятие состоит из двух частей: двадцатиминутное погружение в ванну, и затем в смежном кабинете пациенту делают часовой расслабляющий массаж всего тела. Такая релаксация предназначена для тех, кто переносит большой стресс. Гидрохромотерапия обойдется гостю в 211 динаров, то есть чуть меньше 100 долларов. Но говорят, эффект стоит того.

Отдыхая от релаксирующих процедур в чайной комнате можно попить чай из самовара.

Продолжение следует…

Дни с четвертого по шестой. Монастир, Сус, Хаммамет – Мир, Труд, MANAR

АВТОР: Саша Колесниченко @aleksa.koles

ФОТО: Саша Колесниченко @aleksa.koles, Григорий Постников @griboriy