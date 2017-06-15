Тунис, или Туда и Обратно. Часть 3.
День третий. Пронзительная бирюза Махдия, Dolce&Banana и сверкающая ванна.
Тихий портовый город и один из живописнейших курортов, северного побережья Туниса - древний Махдия. Здесь во времена арабизации севера Африки по приказу халифа династии Фатимидов Убейда Аллаха эль-Махди в начале XX века возвели стены крепостей и мечетей. Махдия стал первой столицей империи Фатимидов, и оставался ей в течение 300 лет до г.Туниса. Площадь Каира в исторической части города отправляет нас к истории возникновения египетского Каира. Через Махдия династия Фатимидов следовала из Кайруана на восток, чтобы завоевать Египет, встать у власти мусульман и основать Каир.
На зеленом мысе города невероятные средиземноморские пейзажи. В сравнении с Сусом или Хаммаметом тут нет туристической суеты, отели расположены чуть выше на север, а в городе их очень мало. Атмосфера спокойная и размеренная. В обед кафе переполнены местными жителями, которые неспешна наслаждаются едой и пьют национальный чай, а разросшиеся лохматые ветви векового фикуса создают массивный кудрявый навес, защищая отдыхающих от прямых солнечных лучей.
Прогуливаясь по городскому побережью, мимо старинного кладбища на склоне берега, доходишь до Маяка, а дальше улица заканчивается вымощенной площадкой, на котором одиноко стоит волшебная скамейка. Почему волшебная? Присев туда, уходить не хочется, взгляд преодолевает выступающий мыс и утопает в темном пронзительно сине-бирюзовом море, поблескивающем серебром под лучами африканского солнца. Можно ли вообще описать красоту побережья древнего города Махдия словами? Нет. Только увидеть своими глазами.
Остров сокровищ
Махдия - первый и один из самых крупных морских портов в Тунисе. Здесь круглый год ловят и перерабатывают рыбу: сардины, тунец, рыба-меч. Но в начале ХХ века тут нашли кое-что более ценное, чем губки и морепродукты - то, что всколыхнуло мировую морскую археологию.
В 1907 году в прибрежных водах Махдия местные рыбаки случайно обнаружили древнее затонувшее судно. Груз знаменитой «галеры Махдия» составляли древнегреческие колонны с капителями и цоколями, множество шедевров античного искусства, бронзовые статуи, античная мебель, вазы, амфоры, фаянсовые канделябры, светильники. Вокруг находки ходят множество гипотез, пытающихся ответить на вопросы: откуда шел корабль, для кого вез античный груз и почему резко утонул недалеко от Африканского берега.
Подъем сокровищ «галеры Махдия» в 1948 году возобновила французская команда Жака Ива Кусто вместе с Фредериком Дюма и Филиппом Тайе. И именно здесь, во время исследования подводного археологического объекта, впервые был применен акваланг Кусто.
После прогулки по Махдия мы отправились на ночлег в отель Royal Thalassa Monastir 5* с самым большим в стране Талассоцентром. Сюда приезжают из разных стран, чтобы насладиться многообразием предложенных процедур и роскошью интерьеров. Тут любят восстанавливаться психологически и физически состоятельные тунисцы. Удовольствия не из дешевых, но эксклюзивность релаксирующих мероприятий подкупает.
Таласоооoооо-ого-го
Самый современный и самый большой в Тунисе центр талассотерапии и SPA - в отеле Royal Thalasso Monastir 5* в г. Монастир, считается одним из крупнейших центров талассотерапии на Средиземном море. Его площадь составляет 16 500 м2, в день центр способен обслужить до 200 гостей. На первом этаже находится центр талассотерапии, на втором - SPA-центр, выше шикарные сьюты для VIP-клиентов.
Центр предлагает своим гостям 70 кабинетов для проведения различных процедур, бассейн с морской водой, хаммам, салон-парикмахерскую знаменитого стилиста, владельца 8 салонов во Франции, в Дубае и теперь в Тунисе -Эрика Зиммура, зону релаксации и отдыха с диетическим рестораном, тренажерный центр площадью 700 м2, магазин с косметической продукцией.
Талассоцентр в Royal Thalassa Monastir 5* - современный и, как говорят, инновационный.
Гидропроцедуры здесь предложат на любой характер: гидромассажные ванны, душ Шарко (это водоструйный душ "ударного" типа с уменьшенной зоной воздействия, обычно вода капает с расстояния от 3 до 5 м.), подводный дренажный душ, массаж под капельным душем и, конечно же, Хаммам.
В сухой зоне центра находятся кабинеты: классического массажа, массажа спины, массажа ног, рефлексология - 75-минутный массаж стоп с разминанием точек, отвечающих за работу разных внутренних органов проводит кинезитерапевт.
Интересная процедура - массаж под капельным душем. Специальная установка над кушеткой из 5-ти маленьких душиков подает капли морской теплой воды во время массажа. Вода именно капает, а не льется. Говорят, такая релаксация очень по нраву гостям.
Есть здесь и бассейн с музыкотерапией, но больше всего впечатлила сверкающая ванна. Единственная в мире в своем роде, по форме и габаритам напоминает летательный космический корабль. Установка уникальна, она разработана терапевтами и психологами. Процедура называется гидрохромотерапия – лечение светом и водой: ванна наполняется соленой водой, которая излучает специальный лечебный свет. Все мероприятие состоит из двух частей: двадцатиминутное погружение в ванну, и затем в смежном кабинете пациенту делают часовой расслабляющий массаж всего тела. Такая релаксация предназначена для тех, кто переносит большой стресс. Гидрохромотерапия обойдется гостю в 211 динаров, то есть чуть меньше 100 долларов. Но говорят, эффект стоит того.
Отдыхая от релаксирующих процедур в чайной комнате можно попить чай из самовара.
Продолжение следует…
Дни с четвертого по шестой. Монастир, Сус, Хаммамет – Мир, Труд, MANAR
АВТОР: Саша Колесниченко @aleksa.koles
ФОТО: Саша Колесниченко @aleksa.koles, Григорий Постников @griboriy
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