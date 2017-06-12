День второй. Переправа, уральская погода и Гладиатор

В шесть утра мы оставили сине-белые интерьеры Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso Djerba 5*, чтобы успеть без очередей проскользнуть на паромный причал острова Джерба. Но и с утра тут уже скопилась небольшая пробка. Пока автобус медленно продвигался к месту погрузки, обслуживающие пристань бесплатно познакомили нас с местным хамелеоном и вполне добродушно позировали в рабочих одеждах перед камерой профессионального фотокора.

Меньше чем через час - мы были на барже. Наслаждаясь темно-лазурным морем на верхнем ярусе, за пятнадцать минут мы преодолели два с половиной километра и причалили к материку.

Как это ни парадоксально звучит, майская Африка нас встретила уральской погодой. Из курток вылезать не хотелось: почти весь день моросил дождь и дул сильный ветер! От причала до следующего пункта назначения - четыре часа на север. Поэтому подобно студентам, в автобусе мы внимательно заслушали две пары Истории Туниса.

Гид, друг, брат

Есть люди, которые «ходят на работу», есть люди, которые любят свою работу, а есть те, которые живут и дышат своей профессией. Нам очень повезло. С нами был Abderrazzak Beryoul. Коренной тунисец, в 80-х получил образование в Иркутске, там же познакомился с будущей женой и вернулся в родной город Сус. Историю страны не чеканит по заученным штампам, гордится родиной такой, какая она есть, честно рассказывает о достижениях, признает сложности и отвечает на все вопросы.

Любознательных представителей прессы интересовало все: сколько стоит бензин, где купить sim-карту, можно ли фотографировать население, какие жесты запрещены и еще 100500 вопросов по теме и нет. На все у Раззака хватало терпения и чувства юмора.

Бензин в Тунисе находится под монополией государства. На легальной заправке литр горючего стоит 1,670 динара, это 85 центов. Но вдоль дороги частники продают канистры контрабандой из Ливии. Всего за 40 центов. Экономя на дешевом топливе, как поделился гид, можно получить разведенную массу неизвестного состава. Гарантий нет. Тунис не нефтяная страна, бензин закупается у алжирцев и ливийцев. Получается очень дорого. Поэтому государство выделяет субсидии, чтоб автовладельцы могли заправлять машины на 25 центов дешевле рыночной стоимости, но и эта цена изрядно бьет по карману автолюбителей. Для сравнения в Ливии стоимость бензина составляет всего 8 центов. В Алжире Раззак заправляет за 10 динаров тот объем, который на родине бы обошелся в 120.

Включите интернет! Первая проблема журналиста и блогера в чужой стране - где взять интернет. Наш тур подразумевал постоянное передвижение, а вечером гостиничный wi-fi работал в основном только в лобби. Поэтому в самое первое тунисское утро еще на Джербе Раззак нашел для нас офис французской телекоммуникационной компании Orange S.A. Получив заветные гигабайты, команда повеселела, и каждый участник с блаженством угостил свои социалки первыми средиземноморскими фотографиями.