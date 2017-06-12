Тунис, или Туда и Обратно2
День второй. Переправа, уральская погода и Гладиатор
В шесть утра мы оставили сине-белые интерьеры Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso Djerba 5*, чтобы успеть без очередей проскользнуть на паромный причал острова Джерба. Но и с утра тут уже скопилась небольшая пробка. Пока автобус медленно продвигался к месту погрузки, обслуживающие пристань бесплатно познакомили нас с местным хамелеоном и вполне добродушно позировали в рабочих одеждах перед камерой профессионального фотокора.
Меньше чем через час - мы были на барже. Наслаждаясь темно-лазурным морем на верхнем ярусе, за пятнадцать минут мы преодолели два с половиной километра и причалили к материку.
Как это ни парадоксально звучит, майская Африка нас встретила уральской погодой. Из курток вылезать не хотелось: почти весь день моросил дождь и дул сильный ветер! От причала до следующего пункта назначения - четыре часа на север. Поэтому подобно студентам, в автобусе мы внимательно заслушали две пары Истории Туниса.
Гид, друг, брат
Есть люди, которые «ходят на работу», есть люди, которые любят свою работу, а есть те, которые живут и дышат своей профессией. Нам очень повезло. С нами был Abderrazzak Beryoul. Коренной тунисец, в 80-х получил образование в Иркутске, там же познакомился с будущей женой и вернулся в родной город Сус. Историю страны не чеканит по заученным штампам, гордится родиной такой, какая она есть, честно рассказывает о достижениях, признает сложности и отвечает на все вопросы.
Любознательных представителей прессы интересовало все: сколько стоит бензин, где купить sim-карту, можно ли фотографировать население, какие жесты запрещены и еще 100500 вопросов по теме и нет. На все у Раззака хватало терпения и чувства юмора.
Бензин в Тунисе находится под монополией государства. На легальной заправке литр горючего стоит 1,670 динара, это 85 центов. Но вдоль дороги частники продают канистры контрабандой из Ливии. Всего за 40 центов. Экономя на дешевом топливе, как поделился гид, можно получить разведенную массу неизвестного состава. Гарантий нет. Тунис не нефтяная страна, бензин закупается у алжирцев и ливийцев. Получается очень дорого. Поэтому государство выделяет субсидии, чтоб автовладельцы могли заправлять машины на 25 центов дешевле рыночной стоимости, но и эта цена изрядно бьет по карману автолюбителей. Для сравнения в Ливии стоимость бензина составляет всего 8 центов. В Алжире Раззак заправляет за 10 динаров тот объем, который на родине бы обошелся в 120.
Включите интернет! Первая проблема журналиста и блогера в чужой стране - где взять интернет. Наш тур подразумевал постоянное передвижение, а вечером гостиничный wi-fi работал в основном только в лобби. Поэтому в самое первое тунисское утро еще на Джербе Раззак нашел для нас офис французской телекоммуникационной компании Orange S.A. Получив заветные гигабайты, команда повеселела, и каждый участник с блаженством угостил свои социалки первыми средиземноморскими фотографиями.
Не ОК! Тунисцы – этнически представляют собой смешение местного берберского населения с арабским. И как южный народ – они горячи и эмоциональные. Когда тунисцы говорят или что-то объясняют, они, как правило, активно жестикулируют. А наше привычное позитивное складывание пальцев в круглый ОК с легким тремоло, может показаться им агрессивным нежеланием общаться либо попыткой что-то доказать оппоненту. Мы на всякий случай ограничились благодарностями в формате Like. В нем трактовка очевидна.
Ближе к вечеру, когда нормальные туристы возвращаются в свои отели, наш автобус припарковался у Колизея в Эль Джеме.
Меня зовут Максимус!
Древнеримский Колизей в Эль Джеме – третий в мире по величине из сохранившихся. Он вмещает до 35 тысяч человек, а акустика позволяет не использовать микрофоны. В мае-июне здесь проходит Международный фестиваль симфонической музыки, который собирает туристов из разных стран, чтобы поздним вечером насладиться оркестровой музыкой под блеск звезд на черном небе.
Колизей, или как его иногда называют, Амфитеатр Гордиана был построен по образу и подобию римского Колизея в третьем веке нашей эры. Его высота 36 метров, длина 149, а ширина - 124. В «римские времена» здесь проходили зрелищные бои гладиаторов, увидеть которые мог каждый житель. На трех уровнях амфитеатра распределялись люди разных сословий и социальных статусов. На трибуне восседала аристократия, второй уровень заполнял средний класс, а на самом верху, в третьем ярусе, зрелищем гладиаторских битв наслаждались бедняки.
Но кроме исторической ценности, пожалуй, самое любопытное, что притягивает сюда современных туристов – это желание побывать на месте съемок оскароносного «Гладиатора» Ридли Скотта. На этой арене героя Рассела Кроу травили тиграми во время поединка.
К ужину мы прибыли в Iberostar Royal El Mansour Hotel & Thalasso 5* города Махдия.
Продолжение следует…
День третий. Пронзительная бирюза Махдия, Dolcе&Banana и фикус Бенджамина.
Автор: Саша Колесниченко @aleksa.koles
ФОТО: Саша Колесниченко @aleksa.koles , Григорий Постников @griboriy , Олег Петров
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.