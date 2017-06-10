Тунис, или Туда и Обратно
Двенадцать дней, не покладая рук, ног, чемоданов и солнечных очков редактор культурных новостей журнала ЕКБ. СОБАКА.RU путешествовала по Тунису. Объехав страну кус-куса, оливок и Нобелевской премии Мира, в прямом смысле слова, вдоль и попрёк - от о. Джерба по северо-восточному побережью до севера, столицы страны г. Тунис, вглубь материка до города-оазиса Тузур в пустыни Сахара - в течение путешествия, Саша Колесниченко сделала коллекцию селфи лучших видов с балконов одиннадцати тунисских отелей, в плаще бедуинских кочевников проверила на жесткость седло одногорбых верблюдов и почувствовала себя королевой Амидалой в декорациях «Звездных Войнов» Джорджа Лукаса.
Первый вопрос коллег ко мне по возвращению из Туниса в Екатеринбург: «Саша где загар?» «Загар остался в автобусе, – шучу я, - а впечатления и эмоции от чудесного путешествия все здесь!»
Ночью, после шестичасового перелета Екатеринбург – Джерба, я в составе пресс-группы приземлилась авиакомпанией AZUR AIR в международном аэропорту самого большого острова на юге средиземного моря. После прохождения регистрационных манипуляций и получения багажа уставшие, но вдохновленные на туристические подвиги, мы пошли к автобусам. На выходе нас ожидал наш летучий голландец по дорогам солнечного Туниса, миниавтобус Anex Tour, на котором мы отправились в первый из одиннадцати предстоящих - отель Royal Garden Palace 5*.
На месте организаторы удивили приятным сюрпризом: вместо обещанной кровати в двухместном стандарте, каждому участнику тура выделили собственный номер и, забегая вперед скажу, что так было во всех отелях нашего пребывания.
Разница во времени между Тунисским и Екатеринбургским - четыре часа, поэтому в первые три дня, пока организм еще по привычке жил по уральскому времени, успеть сбегать на море, привести себя в порядок, собрать вещи для выселения и быть готовой в восемь к завтраку – пока не представляло труда.
День первый. Остров Джерба: римское шоссе, танцы с кактусами и теплые водоросли.
Следующим утром нашего первого полного дня пребывания в Африке хотелось побыстрее оценить побережье и проверить на своих щиколотках температуру морской воды. Берег Джербы песчаный, песок мелкий и светлый, как мука; вход в воду долгий пологий. В некоторых местах до пятидесяти метров вода достигает лишь колена. Иногда на берегу встречаются выброшенные медузы, но днем никакой живности в воде не наблюдалось.
После завтрака, погрузив багаж в автобус и заняв свои места, мы отправились изучать историю и этнографию острова.
Джербийцы не строят высоких домов и это неслучайно! Чтобы сохранить панораму острова, его открытые пейзажи и ощущение плавающего оазиса. Жители знают, что высота построек не должна превышать высоту финиковой пальмы, иначе власти не выдают разрешения на строительство.
Остров Джерба соединен с континентом Римским шоссе. Семикилометровая дорога была сооружена еще древними финикийцами, а потом перестроена в эпоху римлян, отсюда и название. Шоссе проложено прямо по морю и является не только транспортным объектом, но и стратегическим: по нему также поступает опресненная вода с материка.
Второй способ перебраться с острова на материк - это переправа. В самой узкой части морского полотна между сушами курсируют несколько паромов. Оставив четырехколесного друга в тесном окружении других транспортных средств, созерцая пространства искрящего на солнце моря на втором ярусе, всего через пятнадцать-двадцать минут уже можно сходить на большую африканскую землю.
Переправа нас ждала на следующий день, а сначала мы посетили место, которое рассказывает о самобытности местного населения.
Музей культурного наследия в Голлала находится на самой высокой точке острова, и ландшафт с его площадки на Джербу открывается захватывающий. Помещение музея похоже на мензель — одноэтажное здание с внутренними двориками, в которых цветут изящные Бугенвиллии - невысокие деревца с яркими малиновыми листьями, названные в честь французского мореплавателя Луи Антуана де Бугенвилля.
В музее передан весь колорит традиций жителей Джербы: в +9комнатах звучит арабская музыка, манекены в национальных костюмах, созданные по образу и подобию человека, отображают сцены основных обрядов и народного быта. Тут в головокружительном свадебном гулянии танцоры, впавшие в транс, бьют себя кактусами и едят скорпионов, мужчина продает знаменитые тунисские специи, невесту готовят к свадьбе: натирают белилами и красят пальцы хной, в кухне готовят национальное блюдо кус-кус, а внизу в подвале домашнее производство оливкового масла.
После экскурса в этнографию Туниса мы остановились на чай-кофе в административном центре Хумт-Сук. Это не курортная зона, здесь в основном коренные жители, в подавляющем большинстве мужчины, обедают и отдыхают под навесами летнего кафе. В обеденное время людно. Надо сказать, что процедура пребывание в кафе у Тунисцев - это особый обряд. Здесь нельзя торопиться и хватать еду на лету. Пришел – жди заказа, общайся, рассматривай людей. Хозяева заведений обижаются, если гость пришел быстро перекусить, таким говорят: «Ешьте, пожалуйста, дома». Я заказала тунисский чай.
Чай по-берберски или тунисский чай.
Этот напиток очень крепкий и сладкий. Помимо традиционных сахара и мяты, в чай добавляют лимон, листовой чай и немного кедровых орешков. Напиток обладает утонченным вкусом и ароматом! Несмотря на свою насыщенность и приторность, он чудесным образом освежает и даже утоляет голод. Подается в стеклянных небольших чашках.
Талассо и прочие приятности
После обеда нас ждали во втором отеле Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso Djerba 5* для презентации процедур Талассотерапии. Стряхнув дневную пыль и расположившись в удобных номерах, мы были готовы к тунисскому Хаммаму и талассопроцедурам.
Теплый бассейн с соленой водой в Талассоцентре бурлит и плескается. В зоне джакузи можно прогреться и размять мышцы спины, две струи с разных сторон бассейна бьют сильным напором, подобно рукам массажиста, разминают плечи уставшего путника. Часть бассейна выходит на улицу.
Из процедур на выбор нам предложили массаж и обертывание водорослями. Я выбрала второе. Улыбчивая мастер мягко нанесла мне на тело теплую зеленую жидкую массу и укутала в плотное одеяло. Водорослевая масса, соприкасаясь с поверхностью кожи, помогает освободить организм от лишней тканевой жидкости и токсинов. И надо сказать, что процедура приятная и расслабляющая. В полудреме полчаса можно минут «переварить» первые впечатления поездки.
Продолжение следует…
День второй. Переправа, уральская погода и Гладиатор
Автор: Саша Колесниченко @aleksa.koles
ФОТО: Саша Колесниченко @aleksa.koles, Григорий Постников @griboriy
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