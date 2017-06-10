Тунис, или Туда и Обратно

Двенадцать дней, не покладая рук, ног, чемоданов и солнечных очков редактор культурных новостей журнала ЕКБ. СОБАКА.RU путешествовала по Тунису. Объехав страну кус-куса, оливок и Нобелевской премии Мира, в прямом смысле слова, вдоль и попрёк - от о. Джерба по северо-восточному побережью до севера, столицы страны г. Тунис, вглубь материка до города-оазиса Тузур в пустыни Сахара - в течение путешествия, Саша Колесниченко сделала коллекцию селфи лучших видов с балконов одиннадцати тунисских отелей, в плаще бедуинских кочевников проверила на жесткость седло одногорбых верблюдов и почувствовала себя королевой Амидалой в декорациях «Звездных Войнов» Джорджа Лукаса.

Первый вопрос коллег ко мне по возвращению из Туниса в Екатеринбург: «Саша где загар?» «Загар остался в автобусе, – шучу я, - а впечатления и эмоции от чудесного путешествия все здесь!»

Ночью, после шестичасового перелета Екатеринбург – Джерба, я в составе пресс-группы приземлилась авиакомпанией AZUR AIR в международном аэропорту самого большого острова на юге средиземного моря. После прохождения регистрационных манипуляций и получения багажа уставшие, но вдохновленные на туристические подвиги, мы пошли к автобусам. На выходе нас ожидал наш летучий голландец по дорогам солнечного Туниса, миниавтобус Anex Tour, на котором мы отправились в первый из одиннадцати предстоящих - отель Royal Garden Palace 5*.

На месте организаторы удивили приятным сюрпризом: вместо обещанной кровати в двухместном стандарте, каждому участнику тура выделили собственный номер и, забегая вперед скажу, что так было во всех отелях нашего пребывания.

Разница во времени между Тунисским и Екатеринбургским - четыре часа, поэтому в первые три дня, пока организм еще по привычке жил по уральскому времени, успеть сбегать на море, привести себя в порядок, собрать вещи для выселения и быть готовой в восемь к завтраку – пока не представляло труда.

День первый. Остров Джерба: римское шоссе, танцы с кактусами и теплые водоросли.

Следующим утром нашего первого полного дня пребывания в Африке хотелось побыстрее оценить побережье и проверить на своих щиколотках температуру морской воды. Берег Джербы песчаный, песок мелкий и светлый, как мука; вход в воду долгий пологий. В некоторых местах до пятидесяти метров вода достигает лишь колена. Иногда на берегу встречаются выброшенные медузы, но днем никакой живности в воде не наблюдалось.

После завтрака, погрузив багаж в автобус и заняв свои места, мы отправились изучать историю и этнографию острова.

Джербийцы не строят высоких домов и это неслучайно! Чтобы сохранить панораму острова, его открытые пейзажи и ощущение плавающего оазиса. Жители знают, что высота построек не должна превышать высоту финиковой пальмы, иначе власти не выдают разрешения на строительство.

Остров Джерба соединен с континентом Римским шоссе. Семикилометровая дорога была сооружена еще древними финикийцами, а потом перестроена в эпоху римлян, отсюда и название. Шоссе проложено прямо по морю и является не только транспортным объектом, но и стратегическим: по нему также поступает опресненная вода с материка.

Второй способ перебраться с острова на материк - это переправа. В самой узкой части морского полотна между сушами курсируют несколько паромов. Оставив четырехколесного друга в тесном окружении других транспортных средств, созерцая пространства искрящего на солнце моря на втором ярусе, всего через пятнадцать-двадцать минут уже можно сходить на большую африканскую землю.

Переправа нас ждала на следующий день, а сначала мы посетили место, которое рассказывает о самобытности местного населения.