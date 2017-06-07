Жажда риска: варианты захватывающих приключений по всему свету

Поездки в незнакомые страны дарят нам яркие эмоции и сильные впечатления, однако со временем воспоминания о достопримечательностях, музеях, местной кухне и досуге начинают меркнуть. Только самые невероятные приключения в итоге неизменно вызывают улыбку и навсегда остаются в памяти. Именно поэтому хотя бы раз в жизни стоит решиться на риск и насладиться удивительным опытом, который может сделать путешествие не просто интересным, а легендарным.



Проехать по «Дороге смерти» в Боливии

Боливия несомненно оставит массу насыщенных воспоминаний у каждого, кто посетит эту страну, поражающую яркими красками. Путешественники смогут увидеть целых шесть объектов из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, насладиться национальной кухней, полюбоваться на потрясающую природу и даже принять участие в местных фестивалях. Однако самые яркие эмоции испытают смельчаки, решившиеся проехать по знаменитой «Дороге смерти», расположенной на краю глубокого обрыва. В этом месте захватывает дух как от красоты пейзажа, так и от смертельной опасности участка. Несмотря на то, что спуск по этой дороге действительно сопряжен с серьезным риском, сюда со всего мира приезжают путешественники, которые мечтают преодолеть пугающие километры на горном велосипеде или внедорожнике и испытать по-настоящему острые ощущения.



Отправиться в путешествие через всю Америку

Сесть в автомобиль, проехать через всю страну, словно герой роуд-муви, и провести в дороге больше двух недель – все это звучит очень заманчиво для любителей приключений, готовых к неожиданностям и трудностям пути. Автотур по Америке дает возможность открыть для себя разные грани США, прокатиться по сохранившимся участкам знаменитой Трассы 66, познакомиться с местными жителями непохожих друг на друга городов и своими глазами увидеть места, знакомые нам по фильмам. Культурная жизнь неповторимого Нью-Йорка, потрясающие виды с Гранд Каньона, вечеринки и казино Лас-Вегаса, пляжи Калифорнии и блеск Голливуда – все это уместится в одну незабываемую поездку, которая может запомниться как «приключение всей жизни».



Посетить невероятную Патагонию

Патагония – это удивительная часть Южной Америки, разделенная между Чили и Аргентиной. Путешественники, добравшиеся сюда, встречают совершенно иной мир, непохожий на все, что они видели раньше. Этот край, известный суровой красотой, до сих пор мало изучен и очень загадочен. И все же он притягивает туристов, желающих взглянуть на величественные Анды, водопады, фьорды и необыкновенные пляжи – на некоторых их них можно даже увидеть морских львов и пингвинов.

Патагония очень красива, но при этом непредсказуема и даже опасна. Именно поэтому здесь был снят новый сезон программы телеканала HISTORY «В изоляции», рассказывающей о выживании в диких условиях. Герои проекта стремятся доказать, что человек способен отказаться от благ цивилизации, обойтись минимумом вещей и выдержать испытания, которые приготовила ему природа. Убедиться, что путешествие в Патагонию – это настоящее приключение, и увидеть, как современные люди добывают пищу, своими руками строят жилище, устраивают безопасный ночлег и стараются избегать хищников, можно в программе «В изоляции», которая выходит на телеканале HISTORY с 14 мая по воскресеньям в 21:00.



Решиться на водный тур к водопаду «Глотка Дьявола»

Еще одну невероятную достопримечательность поделили между собой две страны – Аргентина и Бразилия. Речь о поразительных водопадах Игуасу, признанных одним из семи новых чудес природы. Они привлекают множество туристов, поэтому около них были созданы специальные смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид. Однако истинным искателям приключений этого недостаточно – они не просто любуются Игуасу, а жаждут оказаться как можно ближе к водопадам. Даже несмотря на то, что самый популярный из них угрожающе называется «Глотка Дьявола», смельчаки ежедневно садятся в лодки и отправляются в рискованный тур. Огромные потоки воды, оглушительный шум, и зрелище, в которое сложно поверить, - таким образом природа демонстрирует свое величие и красоту и дарит впечатления, которые точно останутся на всю жизнь.