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FUJIFILM объявила о запуске новой модели камер моментальной печати Instax mini LiPlay

За минималистичным дизайном первого гибридного гаджета серии Instax mini  скрывается целый набор полезных опций, в том числе, функция воспроизведения звука.

Компактная, эргономичная стильная камера, оснащена всем необходимым для фото творчества. Автоматический контроль экспозиции активируется при нажатии копки спуска затвора. Он определяет яркость пространства и настраивает оптимальную скорость затвора и интенсивность вспышки, поэтому даже в темной комнате снимки получаются четкими. Групповой снимок можно сделать с помощью таймера и функции «remote shooting», за  настроение фотоснимка отвечают фильтры (всего их шесть), а превратить фотокарточку в настоящий фото шедевр помогут три десятка креативных рамок. Кстати, камеру можно использовать и как принтер – выбираем любую сохраненную на смартфоне фотографию и через Bluetooth отправляем на печать. Есть в Instax mini LiPlay даже зеркальце для селфи.

Но главное - теперь воспоминания могут говорить в буквальном смысле. Все просто – после печати фотокарточки с QR-кодом (его цвет можно выбрать), достаточно навести камеру смартфона на снимок и вуаля - прозвучит все, что происходило в тот самый момент съемки.  

Камеры мо

Камеры моментальной печати Instax появились в 1998 году в Японии и уже более двадцати лет пользуются популярностью  во всем мире.

Instax mini LiPlay - самая миниатюрная и легкая модель среди линейки Instax (всего 255 г, для сравнения – Instax mini 9 весит 355 г) выйдет в трех цветах: элегантном черном, розовом золоте и белом мраморе.

 

www.instaxmini.ru

Nataly,
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