За минималистичным дизайном первого гибридного гаджета серии Instax mini скрывается целый набор полезных опций, в том числе, функция воспроизведения звука.
FUJIFILM объявила о запуске новой модели камер моментальной печати Instax mini LiPlay
Компактная, эргономичная стильная камера, оснащена всем необходимым для фото творчества. Автоматический контроль экспозиции активируется при нажатии копки спуска затвора. Он определяет яркость пространства и настраивает оптимальную скорость затвора и интенсивность вспышки, поэтому даже в темной комнате снимки получаются четкими. Групповой снимок можно сделать с помощью таймера и функции «remote shooting», за настроение фотоснимка отвечают фильтры (всего их шесть), а превратить фотокарточку в настоящий фото шедевр помогут три десятка креативных рамок. Кстати, камеру можно использовать и как принтер – выбираем любую сохраненную на смартфоне фотографию и через Bluetooth отправляем на печать. Есть в Instax mini LiPlay даже зеркальце для селфи.
Но главное - теперь воспоминания могут говорить в буквальном смысле. Все просто – после печати фотокарточки с QR-кодом (его цвет можно выбрать), достаточно навести камеру смартфона на снимок и вуаля - прозвучит все, что происходило в тот самый момент съемки.
Камеры мо
Instax mini LiPlay - самая миниатюрная и легкая модель среди линейки Instax (всего 255 г, для сравнения – Instax mini 9 весит 355 г) выйдет в трех цветах: элегантном черном, розовом золоте и белом мраморе.
www.instaxmini.ru
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