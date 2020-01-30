FUJIFILM объявила о запуске новой модели камер моментальной печати Instax mini LiPlay

Компактная, эргономичная стильная камера, оснащена всем необходимым для фото творчества. Автоматический контроль экспозиции активируется при нажатии копки спуска затвора. Он определяет яркость пространства и настраивает оптимальную скорость затвора и интенсивность вспышки, поэтому даже в темной комнате снимки получаются четкими. Групповой снимок можно сделать с помощью таймера и функции «remote shooting», за настроение фотоснимка отвечают фильтры (всего их шесть), а превратить фотокарточку в настоящий фото шедевр помогут три десятка креативных рамок. Кстати, камеру можно использовать и как принтер – выбираем любую сохраненную на смартфоне фотографию и через Bluetooth отправляем на печать. Есть в Instax mini LiPlay даже зеркальце для селфи.