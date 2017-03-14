Аристократическая Англия в Екатеринбурге.

Шикарная роскошь дворцов и благородное убранство замков – старая добрая Англия. Она как прекрасная музыка, в которую хочется окунуться с головой…

Казалось бы подобную атмосферу невозможно воссоздать в индустриальном стремительном Екатеринбурге, однако, внимание к деталям, консультации грамотного дизайнера, умение находить индивидуальные решения и, конечно, особое внимание к портьерам - и вы легко справитесь с этой сложной задачей.

Викторианский стиль отличается изысканностью, показывает жизненную стабильность, не скрывая финансового положения своих владельцев, а восхитительное оформление комнат подчеркивают их эстетический вкус.

Можно выделить следующие особенности стиля:

- тяжелые портьеры, выполненные из лучших портьерных тканей, обязательно гармонирующие с тюлевыми кружевными занавесками;

- высокое качество, надежность и элитарность предметов интерьера;

- присутствие в интерьере старинных классических вещей;

- сочетание в интерьере элементов нескольких стилей — классический, экзотический (китайский, индийский), готический и рококо;

- респектабельность, чувство меры во всех деталях интерьера;

- интерьер каждой комнаты выполнен в отдельном стиле, но чаще всего — это выполнение предметов интерьера одновременно в нескольких стилях;

- мебель красно-коричневого цвета и светло-коричневых тонов изготавливается из дерева ценных пород;

- присутствие цветов, растений, не обязательно живых;

- наличие богатой библиотеки.

Одну из самых важных основ интерьера - портьеры - вы всегда сможете правильно подобрать в салоне интерьерного текстиля anka. Действительно великолепное качество тканей, грамотные опытные дизайнеры, широчайший ассортимент и выбор цветов.