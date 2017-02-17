Лавандовый юг Франции в Екатеринбурге

В конце затянувшейся, такой суровой Уральской зимы очень хочется создать дома настоящий уголок весенней свежести, уютного тепла и изысканной размеренности. Идеальным решением будет интерьер в стиле прованс, точно передающий всю прелесть деревенского обихода и тепло климата юга Франции.

Каковы же основные особенности стиля?

Цветовая гамма: пастельные цвета, выцветшие, выгоревшие на солнце: белый, бежевый, молочный, лавандовый, сиреневый, бледно-голубой, светло-зеленый в сочетании с терракотовым, синим.

Текстиль всегда светлых тонов, вышивка, кружева, рюши. Цветочные узоры.

Шторы легкие, воздушные, светлые или с цветочным узором.

Изящная, светлая, часто белая или бежевая мебель. Традиционно ее делали из ореха, окрашивали в серовато-синий и зеленый цвета. Буфеты, комоды с множеством ящиков. Плетеные кресла и столики. Мебели не должно быть много и она должна всем своим видом показывать, что передаётся из поколения в поколение.

Светлые полы из дерева или керамической плитки.

Много разнообразного декора: безделушек из фарфора, керамики, стекла.

Множество живых цветов в горшках и вазах.

Интерьер в стиле прованс – это демонстрация безупречного вкуса, может быть, поэтому он так популярен.

В салоне интерьерного текстиля anka Вас ждет удивительное разнообразие портьер в стиле прованс и, конечно, опытные дизайнеры помогут разработать уникальные, подходящие именно вашему дому решения.



Салон интерьерного текстиля Anka

ул. Малышева 8

ИЦ Architector, бутик 206

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