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Конкурс-эксперимент для архитекторов и студентов пройдет в Екатеринбурге

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» на краудплатформе 100gorodov.ru стартовал архитектурный конкурс-эксперимент «21 идея для «гибкого города». В нем могут принять участие как состоявшиеся архитекторы, так и студенты архитектурных вузов Екатеринбурга.

Эксперты центра городских компетенций отмечают, что гибкий город – это город, который постоянно меняется под потребности человека, отвечает на новые вызовы оптимальным пространственным ответом.

 

«Возможно, это единственное решение, позволяющее сохранить городскую ткань в мире постоянных перемен, где конвертация одного формата в другой – важнейшая составляющая».

Конкурсная процедура состоит из двух этапов:

1. Команды подают заявки на участие сюда 

 2. Единовременно получают детализированное техническое задание, в котором указывается, в каком именно аспекте им нужно придумать и визуализировать идею «гибкого города».

Срок исполнения задания – 24 часа.  

Участие в конкурсе бесплатное.

 «В рамках конкурса мы снимаем для участников все ограничения, кроме искусства архитектурного мышления и визуализации. Наиболее подходящей апробированной моделью для подобного разговора мы сочли формат 24 часа, уже знакомый ряду российских команд. Ждем в итоге интересных решений, которые имеют все шансы быть реализованными», - сообщает руководитель образовательных программ Центра городских компетенций Илья Токарев

Приз за первое место составляет 400 тысяч рублей, за второе - 200 тысяч, за третье – 150 тысяч. Также победители конкурса смогут посетить финал форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдёт 21 сентября в Сочи. 

«Мы приглашаем к участию в конкурсе архитекторов, которым интересна интеллектуальная игра, выходящая за рамки стандартных проектировочных решений», - комментирует руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

 

По итогам конкурса также планируется выпустить книгу идей, в которую войдут лучшие решения. Ожидается, что конкурс будет проводиться ежегодно.

 

Текст: Татьяна Матросова по материалам пресс-служб

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