Конкурс-эксперимент для архитекторов и студентов пройдет в Екатеринбурге

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» на краудплатформе 100gorodov.ru стартовал архитектурный конкурс-эксперимент «21 идея для «гибкого города». В нем могут принять участие как состоявшиеся архитекторы, так и студенты архитектурных вузов Екатеринбурга.
Эксперты центра городских компетенций отмечают, что гибкий город – это город, который постоянно меняется под потребности человека, отвечает на новые вызовы оптимальным пространственным ответом.
Конкурсная процедура состоит из двух этапов:
1. Команды подают заявки на участие сюда
2. Единовременно получают детализированное техническое задание, в котором указывается, в каком именно аспекте им нужно придумать и визуализировать идею «гибкого города».
Срок исполнения задания – 24 часа.
Участие в конкурсе бесплатное.
Приз за первое место составляет 400 тысяч рублей, за второе - 200 тысяч, за третье – 150 тысяч. Также победители конкурса смогут посетить финал форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдёт 21 сентября в Сочи.
«Мы приглашаем к участию в конкурсе архитекторов, которым интересна интеллектуальная игра, выходящая за рамки стандартных проектировочных решений», - комментирует руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.
По итогам конкурса также планируется выпустить книгу идей, в которую войдут лучшие решения. Ожидается, что конкурс будет проводиться ежегодно.
Текст: Татьяна Матросова по материалам пресс-служб
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