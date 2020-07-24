Конкурс-эксперимент для архитекторов и студентов пройдет в Екатеринбурге

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» на краудплатформе 100gorodov.ru стартовал архитектурный конкурс-эксперимент «21 идея для «гибкого города». В нем могут принять участие как состоявшиеся архитекторы, так и студенты архитектурных вузов Екатеринбурга.

Эксперты центра городских компетенций отмечают, что гибкий город – это город, который постоянно меняется под потребности человека, отвечает на новые вызовы оптимальным пространственным ответом.