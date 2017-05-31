Смелый, дерзкий, дымный, удивительный "WOW! Drift"
3 июня на площадке МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО" прогремит самое яркое событие этого лета: одноэтапное соревнование по дрифту! Смелый, дерзкий, дымный, удивительный "WOW! Drift"
На мероприятии гостей ждёт:
- Дымные и зрелищные заезды;
- Шоу программа;
- Фуд – зона;
- Выступление танцевального проекта L I B E R TY | DANCE PROJECT |;
- Выступление от школы танцев Royal Club
- Фото и видео съёмка;
- Розыгрыши призов;
- Море позитива и хорошего настроения.
Ведущий мероприятия, голос Уральского дрифта Стас Цыга.
Организатор мероприятия: команда «Ural Auto Show»
Телефон для связи 8-965-52-105-59
Программа соревнования:
9:00-11:00 Регистрация участников, тех.инспекция
09:30 -12:30 Тренировочные заезды
12:30-12:50 Брифинг, шоу программа
13:00 Квалификационные заезды
14:50 Парад участников
15:15 Парные заезды (запасное время 15:30)
18:00 Дрифт такси
19:30 Награждение
Для участников организованы:
• Парк Сервиса, зона отдыха, шиномонтаж и прочие удобства.
• Участники, занявшие I, II, III места, награждаются кубками, диплома, ценными призами и установленным организатором денежным призом.
• 1 место в командном зачете награждается кубками и дипломами.
*Организатор вправе учредить дополнительные призы.
Место проведения: г. Екатеринбург, Экспо бульвар, 2
Вход 250 рублей
Стоимость VIP- билетов 1 000 рублей
В стоимость VIP – билетов входит: комфортное сидячие место, напитки и угощения, лучшее, обозреваемое место, навес от дождя.
Дети до 10 лет бесплатно.
Регистрация участников и официальные документы по ссылке https://vk.com/topic-75456890_35354670 или на почту uas.ko@yandex.ru
Генеральные партнёры мероприятия:
[ekbnissan|«Автотехцентр Ниссан Клуб»] – региональный лидер в обслуживании постгарантийных автомобилей NISSAN".
[voltagekb|«Вольтаж-Екатеринбург»] - является лидером ремонта и продаж стартеров и генераторов в Екатеринбурге
Официальные партнёры мероприятия:
«Атлантик Лада» - Первый спортивный дилер LADA
юрист-96.рф - Универсальный сервис по поиску юристов в Екатеринбурге.
Информационные партнёры мероприятия:
Радио волна 90,8 FM – «Новое Радио»
Первый русскоязычный журнал о дрифте Bokamu
Развлекательный портал eventiks.ru;
Информационный портал Gorpom.ru;
Автомобильный портал Pogazam.ru;
Информационный портал Uralweb.ru;
Журнал «Автоскидки»
Информационный Портал журнала «Собака»;
Развлекательный портал Ekb.eventNN.ru;
Информационный портал uralstudent.ru;
Информационный портал 1ekat.ru
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