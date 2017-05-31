3 июня на площадке МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО" прогремит самое яркое событие этого лета: одноэтапное соревнование по дрифту! Смелый, дерзкий, дымный, удивительный "WOW! Drift"



На мероприятии гостей ждёт:

- Дымные и зрелищные заезды;

- Шоу программа;

- Фуд – зона;

- Выступление танцевального проекта L I B E R TY | DANCE PROJECT |;

- Выступление от школы танцев Royal Club

- Фото и видео съёмка;

- Розыгрыши призов;

- Море позитива и хорошего настроения.

Ведущий мероприятия, голос Уральского дрифта Стас Цыга.

Организатор мероприятия: команда «Ural Auto Show»

Телефон для связи 8-965-52-105-59

Программа соревнования:

9:00-11:00 Регистрация участников, тех.инспекция

09:30 -12:30 Тренировочные заезды

12:30-12:50 Брифинг, шоу программа

13:00 Квалификационные заезды

14:50 Парад участников

15:15 Парные заезды (запасное время 15:30)

18:00 Дрифт такси

19:30 Награждение

Для участников организованы:

• Парк Сервиса, зона отдыха, шиномонтаж и прочие удобства.

• Участники, занявшие I, II, III места, награждаются кубками, диплома, ценными призами и установленным организатором денежным призом.

• 1 место в командном зачете награждается кубками и дипломами.

*Организатор вправе учредить дополнительные призы.

Место проведения: г. Екатеринбург, Экспо бульвар, 2

Вход 250 рублей

Стоимость VIP- билетов 1 000 рублей

В стоимость VIP – билетов входит: комфортное сидячие место, напитки и угощения, лучшее, обозреваемое место, навес от дождя.

Дети до 10 лет бесплатно.

Регистрация участников и официальные документы по ссылке https://vk.com/topic-75456890_35354670 или на почту uas.ko@yandex.ru

Генеральные партнёры мероприятия:

[ekbnissan|«Автотехцентр Ниссан Клуб»] – региональный лидер в обслуживании постгарантийных автомобилей NISSAN".

[voltagekb|«Вольтаж-Екатеринбург»] - является лидером ремонта и продаж стартеров и генераторов в Екатеринбурге

Официальные партнёры мероприятия:

«Атлантик Лада» - Первый спортивный дилер LADA

юрист-96.рф - Универсальный сервис по поиску юристов в Екатеринбурге.

Информационные партнёры мероприятия:

Радио волна 90,8 FM – «Новое Радио»

Первый русскоязычный журнал о дрифте Bokamu

Развлекательный портал eventiks.ru;

Информационный портал Gorpom.ru;

Автомобильный портал Pogazam.ru;

Информационный портал Uralweb.ru;

Журнал «Автоскидки»

Информационный Портал журнала «Собака»;

Развлекательный портал Ekb.eventNN.ru;

Информационный портал uralstudent.ru;

Информационный портал 1ekat.ru