Международный тест-драйв автомобилей ŠKODA: презентация Kodiaq

Издатель журнала «ЕКБ.Собака.ru» Елена Теребенина в ноябре совместила рабочую поездку с небольшой экскурсией по красивейшему европейскому государству - Чешской Республике. Все благодаря приглашению в пресс-тур ŠKODA Regional Media Event 2016. Повод - самый что ни на есть достойный. Этой осенью ŠKODA на своей географической территории презентовала новый внедорожник Kodiaq, и сделала это захватывающе. Настолько захватывающе, что поднимает журналистов в небо над чешским городком Млада-Болеславом.

Для тест-драйва по дорогам Чехии журналистам предложили автомобили SKODA - Rapid, Octavia, Octavia Combi, Octavia RS, Yeti, Superb. Маршрут проложили в основном не по трассе, а по местным дорогам, проходящим через уютные деревни. Попутно участники пресс-тура посетили Кутна Гору и замок в Конопиште. Впечатления о каждом автомобиле остались самые хорошие – ведь их отличает хорошее качество отделки салона, легкость в движении и послушность при выполнении маневров. Отдельно хочется рассказать о новинке – ŠKODA Kodiaq (в переводе – «медведь»).