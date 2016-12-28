Международный тест-драйв автомобилей ŠKODA: презентация Kodiaq
Издатель журнала «ЕКБ.Собака.ru» Елена Теребенина в ноябре совместила рабочую поездку с небольшой экскурсией по красивейшему европейскому государству - Чешской Республике. Все благодаря приглашению в пресс-тур ŠKODA Regional Media Event 2016. Повод - самый что ни на есть достойный. Этой осенью ŠKODA на своей географической территории презентовала новый внедорожник Kodiaq, и сделала это захватывающе. Настолько захватывающе, что поднимает журналистов в небо над чешским городком Млада-Болеславом.
Для тест-драйва по дорогам Чехии журналистам предложили автомобили SKODA - Rapid, Octavia, Octavia Combi, Octavia RS, Yeti, Superb. Маршрут проложили в основном не по трассе, а по местным дорогам, проходящим через уютные деревни. Попутно участники пресс-тура посетили Кутна Гору и замок в Конопиште. Впечатления о каждом автомобиле остались самые хорошие – ведь их отличает хорошее качество отделки салона, легкость в движении и послушность при выполнении маневров. Отдельно хочется рассказать о новинке – ŠKODA Kodiaq (в переводе – «медведь»).
Об этом среднеразмерном кроссовере уже столько написано и прочитано, что сомневаться в его «медвежьих» размерах, грозном характере и изощренном разуме не приходится. Конечно, все это в самом хорошем смысле и в лучших традициях марки ŠKODA. Отметим сразу, что Kodiaq превзошел все ожидания автоэкспертов.
Новинка сделана на новой модульной платформе MQB группы VAG. Благодаря этому, используя сверхпрочные и легкие материалы, удалось существенно улучшить жесткость на кручение, при этом добиться шикарного показателя по весу автомобиля – он начинается с 1452 кг. Малый вес, как известно, позволяет сделать ускорение авто более быстрым, при этом уменьшив расход топлива.
Дизайн
Дизайн, воплощающий новый фирменный стиль марки для сегмента SUV, отражает многогранный характер модели: в SKODA Kodiaq сочетаются элегантные линии, спортивные контуры и крепкая стать, делающие модель узнаваемой. Внешние размеры (длина - 4697 мм, ширина - 1882 мм, высота - 1655 мм) уже предполагают, что салон будет вместительным. Надо отметить, что размеры багажного отделения (от 720 до 2065 л) превышают средние показатели для семейства SUV. О просторе в салоне говорит хотя бы тот факт, что запас пространства перед коленями пассажиров заднего ряда достигает 104 мм.
Двигатель
Автомобиль агрегатируется пятью видами турбированных двигателей: три бензиновых и два дизельных. Флагманом среди бензиновых двигателей является 2.0 турбо мощностью в 180 л.с., причем максимальная мощность достигается уже при 3900 об/мин и длится до 6000 об/мин. В дополнении к бензиновым есть два 2-литровых дизельных двигателя. Один мощностью 150 л.с. и новинка – 2.0 d с отличным моментом в 400 Нм при 1750-3250 об/мин и мощностью 190 л.с. уже при 3500 об/мин. Надо отметить, что все пять двигателей имеют экологический класс Евро 6.
Системы
Для своего большого SUV марка SKODA предусмотрела большой выбор вспомогательных систем для водителя. Например, есть помощь при парковке, при движении задним ходом, если вы буксируете трейлер. С помощью широкоугольных камер можно получить виртуальный вид сверху или обзор на 180 градусов вида спереди или сзади. Входящая в базовую комплектацию система контроля дистанции спереди Front Assist с автоматической функцией торможения City Emergency Brake способна посредством радарного датчика отслеживать опасные ситуации, связанные с другими транспортными средствами или объектами перед автомобилем.
Благодаря наличию современных информационно-развлекательных систем и новых коммуникационных решений SKODA Kodiaq показывает, как большой SUV может всегда быть онлайн. SKODA Connect подразделяется на две категории. Онлайн-сервисы информационно-развлекательной системы Infotainment Online предоставляют в режиме реального времени еще больше информации и возможностей навигации. Сервис Care Connect выполняет функцию удаленного доступа к автомобилю и оказания помощи. Информационно-развлекательная система Swing с 6,5-дюймовым дисплеем входит в базовую комплектацию. Она может быть дополнена функциями Bluetooth для смартфона и SKODA SmartLink. В момент подключения смартфона к разъему USB на дисплее информационно-развлекательной системы отображается соответствующая аппаратная среда.
Подвеска
Подвеска SKODA Kodiaq является воплощением самых передовых технических знаний и опыта. Компоненты передней подвески McPherson выполнены частично из алюминия, стальная четырехрычажная задняя подвеска воспринимает усилия раздельно как в продольном, так и поперечном направлении. В качестве опции предлагается адаптивная система регулирования ходовой части (Dynamic Chassis Control), в ней электрические клапаны управляют работой амортизаторов каждого колеса в зависимости от дорожной ситуации.
Автомобиль получился красивым внешне, удобным и просторным внутри, с большим набором опций, позволяющих сделать передвижение максимально приятным.
О заводе ŠKODA
Во время путешествия по Чехии журналистам показали с борта самолета вид сверху на завод ŠKODA в городе Млада-Болеслав. Огромные площади, множество зданий отдельных цехов, стоянки новых авто среди живописной природы вокруг. Этот завод – крупнейшее автомобильное предприятие в Чехии и в Восточной Европе, а также центр всей глобальной производственной сети ŠKODA. На данный момент более 50% всех автомобилей марки, выпущенных во всем мире, собраны здесь. Он также является самым высокотехнологичным в Восточной Европе. На сборку одного автомобиля уходит примерно три с половиной часа, в три смены работает около 20 000 человек. Поэтому завод никогда не спит. Процесс максимально автоматизирован. Конечно, люди на нем тоже присутствуют, но процесс изготовления, сварки, окраски проходит полностью в автоматическом режиме. Также есть заводы в России, Украине, Китае, Казахстане, Индии Боснии и Герцеговине. Суммарный объем производства всех автомобилей более 800 тысяч в год.
Благодарим ŠKODA Auto Russia за возможность участия в пресс-туре ŠKODA Regional Media Event 2016.
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