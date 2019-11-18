Бренд Parker обновил коллекцию ручек IM и вывел на рынок новые модели Jotter Originals

Название серии IM представляет собой аббревиатуру из словосочетания «Instant Message», что означает «мгновенное сообщение». Однако его также можно трактовать как вариант написания слова «я» – «I’m». Таким образом создатели хотели подчеркнуть, что коллекция станет идеальным отражением яркой индивидуальности и укажет на особый статус владельца.

Обновленная коллекция Parker Jotter – Jotter Originals обещает стать одной из самых практичных. Она представлена легендарными шариковыми ручками в пластиковом корпусе в самых разных цветах. Любая шариковая модель этой серии может быть преобразована в гелевую лишь путем замены стержня. Пишущие инструменты данной коллекции отличаются высочайшей надежностью и удобством. Стержень Parker, оснащенный уникальным текстурированным шариком из карбида вольфрама, позволяет писать значительно дольше, чем обычные ручки с подобной системой. Кроме того, материал шарика обеспечивает идеальное сцепление с бумагой и гарантирует плавное письмо без клякс.

Ручки Parker Jotter Originals станут идеальным подарком для тех, кто ценит яркость и функциональность аксессуаров и стремится подчеркнуть свой стиль. Вы сможете подобрать идеальный подарок для успешного предпринимателя, утонченной леди или творческого человека, который делает записи нон-стоп. Каждый из них по достоинству оценит исключительное качество Parker. Уже в ноябре цена шариковой ручки в блистерной упаковке составит 590 рублей, а в подарочной упаковке 790 рублей.

В преддверии Нового года компания Parker запускает масштабный конкурс, в котором могут принять участие все поклонники бренда. Достаточно лишь зарегистрировать чек от покупки ручки на сайте в период с 11 ноября по 25 декабря. Каждый участник получит гарантированный приз – промо-код на книгу от электронного библиотечного каталога ЛитРес. Кроме того, в рамках конкурса будут разыграны подарочные наборы Parker и главный приз – 300 000 рублей!