Красный, белый, голубой - выбирай себе любой!

Корифеи моды предлагают ни в чем себе не отказывать и модницам в «интересном положении» (все тренды сезона уместились в буквальном смысле в ярких коллекциях специализированных брендов одежды для будущих мам Pietro Brunelli и Attesa), и мамам-фэшиониста,. Vivetta, Markus Lupfer, MSGM, 120%Lino увлеклись остромодной флористикой. А у Erica Cavallini, P.A.R.O.S.H., TwinSet, Victoria Andreyanova готов сборник рецептов правильной многослойности.

Салон для детей и будущих мам «Кенгуру», Limerance FC, Воеводина ул., 8, (343) 269-3377; keng.ru