Всерьез и надолго: трикотаж от DADAknit

Изначально не вступая в полемику с громкими подиумными трендами, дизайнеры марки продвигают идею «долгоиграющей» одежды. Основа коллекции – базовые модели гардероба, толерантные к ультрамодным тенденциям. Платья, пуловеры, кардиганы имеют достаточно простые силуэты и намеренно избавлены от сложных конструкций, кричащих расцветок и провокационного декора. Каждая вещь минималистична, но удивительно органична и имеет отличную посадку по фигуре. Тактильный комфорт и качество объясняются благородным происхождением – коллекция создается из стопроцентной мериносовой шерсти и натурального хлопка. Такая одежда готова быть на виду, точнее, «в образе» из сезона в сезон, из года в год. При этом, актуальность моделей DADAknit непоколебима громкими трендами. Вещи марки нежных пастельных, прозрачных серых, теплых коричневых оттенков, чередующиеся с ягодными и ультрамариновыми нюансами, невероятно коммуникабельны и способны вписаться в любой образ – составить компанию рваным джинсам или стать безупречно элегантным тотал луком.

DADAknit

тел. +79126505022;

@dada.knit

dadaknit.ru