Ювелирный дом CHAMOVSKIKH вошел в Топ-10 ювелирных брендов России. Профильное агентство «РосЮвелирЭксперт» отметило CHAMOVSKIKH за передовые методы продвижения, а также за высокие оценки и доверие ценителей ювелирного искусства.
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Ювелирный дом CHAMOVSKIKH вошел в Топ-10 ювелирных брендов России. Профильное агентство «РосЮвелирЭксперт» отметило CHAMOVSKIKH за передовые методы продвижения, а также за высокие оценки и доверие ценителей ювелирного искусства.
Колье «Небесный дракон» стало лучшим в номинации «Момент престижа»
По итогам конкурса на международной выставке ювелирных и часовых брендов JUNWEX ювелирный дом CHAMOVSKIKH завоевал первое место. Колье «Небесный дракон» стало лучшим в номинации «Момент престижа». Профессиональное жюри впечатлил эффектный дизайн, который подчеркнул красоту редкого австралийского опала, виртуозная проработка деталей и свойство трансформации украшения.
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